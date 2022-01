Desde 1 de janeiro de 2022, que os abonos de família, por exemplo, sofreram um aumento: a reindexação foi confirmada esta segunda-feira pelo Ministério da Segurança Social.

O que aumentou a 1 de janeiro? Abonos, "subsídio de vida cara" e salário mínimo

Redação

O Governo do Grão-Ducado anunciou esta segunda-feira a adaptação dos parâmetros sociais, que entrou em vigor a 1 janeiro de 2022. Os novos parâmetros sociais aplicáveis ​​a partir dessa data têm em consideração, entre outros aspetos, a introdução retroativa da indexação das prestações familiares a 1 de outubro de 2021 (Lei de 17 de dezembro de 2021 “Orçamento do Estado 2022”, artigos 26, 27 e 48 ) e o ajustamento do subsídio de custo de vida (Regulamento do Governo no Conselho de 19 de novembro de 2021), lê-se no comunicado do Governo.

Desde 1 de janeiro de 2022, que os abonos de família, por exemplo, sofreram um aumento: a reindexação foi confirmada esta segunda-feira pelo Ministério da Segurança Social. Consulte os valores:

- 271,66 euros por mês e por criança (+€ 5,66). Com um acréscimo de 20,53€ para uma criança dos 6 aos 11 anos e de 51,25 € para uma criança com 12 ou mais anos.

Subsídio de custo de vida ou "subsídio de vida cara" aumenta 200 euros. São agora estes os valores:

- 1,652 € para uma pessoa solteira

- 2.065 € para uma família de duas pessoas (+ 250 €)

- 2.478 € para uma família de três pessoas (+ 300 €)

- 2.891 € para quatro pessoas (+ 350 €)

O salário social mínimo do Luxemburgo ultrapassa também um novo marco. Com o acréscimo de 2,5%, já atingiu os 2.256,95 euros brutos para o trabalhador não qualificado (+ 55 euros). E sobe para € 2.708,35 para um trabalhador qualificado (+ € 66).

O que muda no Luxemburgo em 2022 CovidCheck obrigatório no local de trabalho, aumento do "subsídio de vida cara", discussão sobre a legalização da canábis e o debate sobre a vacinação obrigatória. Mas também refeições escolares gratuitas para as famílias com salários mais baixos e uma Capital Europeia da Cultura.

Com o aumento dos dois salários sociais, o Luxemburgo sobe mais na tabela dos países mais bem remunerados da Europa. O salário mínimo social não é o único a conhecer um aumento em 2022. Com o índice de outubro, também a pensão mínima foi reavaliada, sendo agora de 1.985,56 euros brutos por mês para uma pensão de taxa completa.

O Revis (rendimento de inclusão social) foi oficialmente fixado em 791,80 euros para o ano de 2022.

