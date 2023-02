O pequeno príncipe Charles, de dois anos, já visitou mais de 17 centros de idosos no país com os seus pais, o casal Grão-Ducal herdeiro. Veja as fotos.

O "principezinho" Charles leva alegria aos idosos do Luxemburgo

Foram os próprios príncipes Guillaume e Stéphanie quem teve a iniciativa de realizar um périplo pelos centros e residências de idosos do Grão-Ducado, e de levar com eles o filho, o pequeno príncipe Charles, que fará três anos em maio.



A população mais idosa foi a mais afetada pela pandemia, quer pela doença quer pelo isolamento em que foi obrigada a viver durante meses. Esta foi a razão que levou os príncipes herdeiros do Grão-Ducado a quererem estar com os idosos “[que estiveram] muito isolados durante o período da crise de saúde, e também para agradecer aos enfermeiros que acompanham esta população na sua vida quotidiana, marcada pela pandemia”, explicou ao Contacto o gabinete de imprensa da Cour Grand Ducal.

A primeira visita realizou-se em abril de 2021 e, desde então, o pequeno príncipe já visitou mais de 17 centros de terceira idade no país, tornando-se a estrela dessas visitas, encantando os idosos. A mais recente visita realizou-se no início deste mês à HPPA, em Mamer.

Momentos que têm sido partilhados pela Casa Real nas suas páginas de Facebook e Instagram, mostrando a boa disposição do príncipe e a sua empatia com os mais idosos.

“O riso do Príncipe Charles levou muita alegria e felicidade aos residentes”, confirmou o gabinete de imprensa da Cour Grand-Ducal, salientando que pela sua “natureza alegre e jovial” o pequeno príncipe “é muito comunicativo” e “sente-se feliz” nestas visitas.

“Foi o aspeto intergeracional que motivou o casal herdeiro a envolver o filho nestas visitas”, explicou a mesma fonte.

Momentos de convívio em que a criança participou também em algumas atividades com os idosos, como por exemplo, ajudando a fazer doces durante os preparativos para a festa de fim de ano dos residentes do CIPA Haaptmanns Schlass, de Berbourg.

17 O principezinho Charles foi com os pais e a ministra Corinne Cahen visitar os idosos no HPPA de Mamer. Crédito. Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmey

A resposta dos idosos em cada visita “tem sido extremamente positiva”, adianta a mesma fonte. “Os residentes sentem-se honrados após os meses difíceis de isolamento nas casas. São também simples momentos de partilha e troca à volta de um bolo ou biscoito”.

Bebé real a caminho

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, tem acompanhado o casal real herdeiro e o filho nestes encontros com a população mais idosa.



Por agora, o casal herdeiro e o filho mais velho, Charles, irão fazer uma pausa nesta ronda pelas residências de idosos no país, uma vez que a princesa Stéphanie está nos últimos meses de gravidez, estando previsto o nascimento do segundo filho para abril.

