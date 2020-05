Cerca de 6.500 alunos do ensino superior voltaram esta segunda-feira, 4, às escolas luxemburguesas.

O primeiro dia do regresso aulas em imagens

De máscaras, com a distância de segurança entre cada um e gel desinfetante sempre à mão. Foi assim o primeiro dia do regresso às aulas presenciais para os alunos do secundário, depois de sete semanas de escolaridade em casa.

Há novas regras e os alunos são encorajados a respeitá-las. Cada turma foi dividida em dois grupos, de modo a que uma metade vá à escola e a outra fique em casa a estudar. Na semana seguinte trocam.

Também foram feitas alterações nos horários para que os jovens deixem a escola todos os dias, às 12h40.



Veja as imagens das primeiras aulas no Liceu Hubert Clement.

17 Liceu Hubert Clement Guy Wolff

