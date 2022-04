Este 25 de Abril será o primeiro sem Otelo Saraiva de Carvalho. O eterno capitão de Abril deixou-nos no passado dia 25 de Julho. Em tempos de revisionismos “ad-hoq” e de saudosismos de trazer por casa, convém refrescar a nossa memória colectiva. A este homem se deve muito da nossa democracia. Um actor principal, no palco da sua vida.

Comemoração da Revolução dos Cravos

O primeiro 25 de abril sem Otelo

Mesmo no âmago da desumanização, mesmo com a morte no território da banalidade, não pode haver dor maior do que a perda de um filho. É algo que une e que desune para sempre, algo que morre lá dentro, mais ainda do que se morria lá fora, num paraíso tão perdido quanto a guerra. Guiné, 1971. Ele cumpria a sua terceira comissão de serviço. A primeira fora em Angola, logo no início da guerra, entre 1961 e 1963. A segunda, igualmente em Angola, entre 1965 e 1967. Entre este ano e a sua colocação na Guiné-Bissau, a 16 de Setembro de 1970, desde que Salazar tombara da sua cadeira, numa viagem sem retorno para uma condição vegetal, tinha decorrido em Portugal uma imensa encenação. O ditador caira, mas a ditadura não, assim como o Estado Novo não capitulou com a morte do eterno presidente do Conselho de Ministros (27 de Julho de 1970). Se o assunto não fosse sério, dir-se-ia que o regime tinha demonstrado a mesma veia que ele tinha para o teatro.

Angola (1962) – Com Dina e Paula, a sua filha mais velha, então com 9 meses. Foto: Biografia de Paulo Moura: “Otelo – O Revolucionário” (Edições D. Quixote).

Na família, Cláudia, a filha do meio, era quem transportava os genes da extroversão, que já vinham do bisavô. Por alguma razão ele se chamava Otelo, como o seu pai. Todos na família admitiam que era nela que ele encontrava o seu espelho, uma certa pureza que eles sintetizavam, talvez por esta só estar ao alcance das crianças e dos melhores sonhadores.



Foto: LUSA

É isso que distingue na História as pessoas que a alteram. Não seria nesse dia que isso ia acontecer, ainda que possa estar relacionado, um dia de Agosto de 1971, um daqueles dias camuflados de normalidade, como em tempos o pai fazia no mato, voltando de lá com barbas de ancião e o sorriso numa emboscada. A felicidade é tramada, por ser quase sempre insuspeita, mais ainda quando se encontra num cenário de guerra. Em geral, só a reconhecemos por acareação. Parecia até um daqueles dias condenados à rotina, algo que lhes era doce. Otelo Saraiva de Carvalho estava como oficial de dia no Quartel General de Bissau, quando recebeu uma chamada de Dina, a sua mulher de sempre, já para a tardinha. A Cláudia tinha ido a uma festa de aniversário de uma amiga da escola e tinha vindo de lá a arder em febre. Como esta não baixava de forma alguma, Dina seguiu com a filha para o hospital de Bissau, onde lhe diagnosticaram uma espécie de meningite. No dia seguinte, Cláudia morreu. Tinha sete anos. Não resistira a uma estirpe rara de paludismo, disseram os médicos, significando para eles apenas uma coisa: luto. Um infinito negro, tão grande, tão trágico, que era capaz de fazer da guerra um pormenor. Foi a guerra que os conduziu à Guiné, não outra coisa. No dia em que aquela menina morreu, morreram eles, cada um entregue à sua consciência. Otelo, para todos os efeitos, era uma peça de Shakespeare no terceiro acto ultramarino. Parecia que a vida o tinha quebrado mais do que a guerra. Talvez tenha sido a sua condição militar – que ele teria dispensado, se o deixassem -, que o salvou nessa circunstância em que era capitão de uma família destroçada, a vasculhar por remorsos lá no íntimo. No íntimo, confessou-o algumas vezes, Otelo teve de viver com o peso de ter sido ele a arrastar a família para a guerra. Aquela guerra, interminável como nunca, fizera uma baixa impossível para a razão. Não é coisa que passe. Nunca vamos saber se não se terá alimentado lá o inevitável da revolução.

Nome de código: “Óscar”

26 de Abril de 1974, sexta-feira. Portugal amanhecia em liberdade. A notícia ainda não tinha chegado a todos os quadrantes ultramarinos da guerra, assim como a muitos cantinhos do território continental, que eram como os maridos traídos de uma ditadura defunta. As ruas de Lisboa estavam cheias de cravos e de gente que aprendia a respirar.

O jugo dava lugar aos infinitos sortilégios da revolução. Os acontecimentos devoravam-se. Ao fim da manhã, no Regimento de Engenharia nº1, na Pontinha, posto de comando das operações – onde já tinha estado presente o general António Spínola, prestes a ser empossado presidente da Junta de Salvação Nacional, na rota para a presidência da República – não se ouvia uma mosca. Otelo Saraiva de Carvalho, estratego da revolução, um herói de nome de código "Óscar", foi o último a abandonar o posto. Não tem conta as vezes que lhe perguntaram o que sentiu naquele momento. Otelo envelheceu a responder a esta questão. O capitão de Abril, que era major, falava sempre de uma sensação indescritível de dever cumprido, do travo maravilhoso da liberdade, do mundo que se abria, do ponto final de uma guerra fraticida, o sonho debutante da democracia, a mente a fervilhar de possibilidade, a alma cheia e o corpo vazio, incapaz de se render ao cansaço. Todos os sintomas próprios de um actor no papel da sua vida. Caracterizavam-no de igual forma a intempestividade e o método. Se assim não fosse, não estaria ali, naquela circunstância, a arrumar os papéis, a dobrar os panos negros que cobriam as janelas, a pôr no lugar o que não estava, lentamente, como se saboreasse uma espécie de eternidade dentro de um barracão pré-fabricado, onde ele havia entrado à civil. Saiu já passava das 13h00. Entrou no seu Morris 1100, mais branco que o seu cabelo, seguindo em direcção a casa, em Oeiras, onde a mulher o esperava à soleira da porta, com um sorriso que, segundo dizem, ele terá guardado para sempre. Com a euforia a disseminar por toda a parte e a felicidade ao preço da chuva, Otelo nunca cometeu o erro de confundir aquele sorriso com os outros. Aquele era o sorriso de uma mulher a quem o sorriso havia sido sonegado, assim como a ele, por muito mais do que uma ditadura. Desde há três anos que a felicidade era algo relativo naquela família. E isto nada tinha que ver com o amor que uns tinham pelos outros. A dor não é indissociável do amor. É muito provável que se tenham abraçado, mas não se sabe ao certo se se terão beijado apaixonadamente, da forma que os românticos admitiriam, estando ela na presença do pai dos seus filhos e da re volução. Já não o via para lá de dois dias, noutra vida, noutro regime. Ele entrou. Pousou as chaves do carro, como se estivesse a chegar de uma rotina qualquer. Cheirava a suor. Foi tomar duche. Se dependesse do asseio, até por hábito castrense, podiam contar com ele para deus da revolução. Deus, era algo em que nenhum deles acreditava. Para casar pela Igreja – mais pela moral dos outros do que da deles -, foi um bico de obra. Eram uma família muito unida, mesmo que a tragédia tenha causado a separação de Paula, a filha mais velha, que veio para o colégio de Odivelas logo após a morte da irmã, ficando Sérgio, o mais novo, na Guiné com os pais.

E enquanto família, guerra nenhuma os conseguiu separar verdadeiramente, embora tivesse conseguido feri-los, como sabemos. À parte da ditadura, Dina e Otelo sofriam aquilo de que sofrem os casais quando o tempo os percorre. Se havia dia para almoçar fora e fora de horas, era aquele. Foram ao restaurante Habitat, onde eram habitués, em Paço de Arcos. Depois de almoço, decidiram ir até à prisão de Caxias para ver como estava a situação na caixa-forte do Estado Novo, ainda pelas costuras com presos políticos. Era o dia da sua libertação. Otelo tinha-a ordenado. E isso era uma coisa magnífica de se ver. Lá foi Otelo, na companhia da sua mulher, a bordo da sua viatura descaracterizada, fazer a digestão no teatro da revolução. Para um estratego experimentado, não era necessária uma bola de cristal para adivinhar o ambiente que lá iam encontrar. Seria até estranho se uma multidão não fizesse um cerco a um dos símbolos mais negros da ditadura. Lá dentro, em carência de ordens, não se sabia ainda o que fazer com o paradoxo em curso. Cá fora, conforme verificava o capitão de Abril à paisana, abrindo clareira por um mar de gente, os ânimos estavam exaltados, com o detector de "pides" em actividade máxima. Otelo era ainda um desconhecido. Era um herói sem capa, que a multidão engolia como outro qualquer. Junto aos portões da prisão, a tensão era ainda maior. Legitimada por uma democracia nasciturna, aquela não era uma multidão qualquer, pois era composta em boa parte pelas famílias dos que se encontravam presos. Um grupo de fuzileiros fazia um cordão de segurança pouco convicto. Otelo saiu do carro, ignorando uma ou outra heresia que vinha da massa popular. Junto aos fuzileiros, identificou-se, ficando depois no espaço entre estes e os portões da prisão de Caxias, onde algumas movimentações de viaturas tinham de novo acicatado a violência. Aos olhos dos que estavam cá fora, em cada viatura que saia do interior da cadeia, havia um "pide" em fuga. Os carros eram barrados, os condutores atacados, questionados, acu- sados. Por entre a confusão crescente, pairou um rumor que ia chegar ao local uma ambulância, supostamente para transportar uma mulher em trabalho de parto. Coisa suspeita. Uma mulher prestes a ter um filho na cadeia, logo num dia destes? Um tanto ou quanto inverossímil, embora estas coisas não escolham dia nem hora.

A tal ambulância nunca chegou. Em lugar disso, os portões abriram-se para deixar sair um Fiat 124, conduzido por um jovem militar, tendo à pendura a sua mulher, que parecia convalescente, mas grávida não estava. O carro saiu em alta-velocidade, buzinando para assinalar a urgência da sua marcha. Mas, julgando tratar-se de um "pide" em expediente de fuga, a revolução fê-lo parar. Francisco, o jovem militar, tentou explicar a situação e a aflição da mulher, que tinha de ir para o hospital. O que disse, não foi convincente. O homem foi retirado do carro e a multidão preparava-se para passar das ameaças aos actos. Foi neste momento que Otelo interveio, não conseguindo chamar à razão o colectivo justiceiro, que só se afastou quando os uzileiros fuzilaram a atmosfera com tiros de aviso. Foi a primeira vez que Otelo cruzou os olhos com aquela mulher, demasiado assustada para lhe agradecer. Olharam-se só, de resvalo. A sua menina tinha nascido há uma semana, de cesariana. Ela dirigia-se com o marido para a Casa de Saúde Militar, para tirar os pontos. Maria Filomena soube mais tarde quem era aquele homem, reciclando a sua imagem com imponência. Ele saiu da sua vida, escorrendo por onde tinha escorrido, de regresso a casa. Nunca mais pensou naquela mulher. Mas o futuro, por algumas das suas linhas tortas, havia de juntá-los. Maria Filomena Outeiro Morais, 18 anos mais nova que Otelo, era filha de um guarda prisional. Seria um dia uma das mulheres da sua vida. Outra das revoluções de Otelo, que na década de 80 nasceria em si. Naquela mesma prisão. O ato e o destino Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu a 31 de Agosto de 1936 em Lourenço Marques (Maputo), Moçambique. Dina era sua colega de liceu. Parecia que se conheciam desde sempre, mas não foi em Moçambique que o seu amor floresceu. Não foi um daqueles casos súbitos de amor à primeira vista, nem algo de platónico que materializou. Não foram um daqueles casos clássicos da flecha proverbial, mesmo que se enquadrassem no velho clássico do liceu, que Otelo completou entre Lourenço Marques e e Lisboa. E, antes que alguém lhe apontasse rumo, comunicou ao pai – que a vida transformou num funcionário resignado dos CTT -, que queria ir estudar artes dramáticas para Nova Iorque. O pai disse-lhe para ter juízinho. Ia, sim, para militar, onde havia futuro. Mais acomodado à ideia, que remédio, Otelo ingressou na Escola do Exército em 1955, com 19 anos. E não se pode dizer que a adaptação tenha sido fácil. Chumbou o primeiro ano por diversos motivos e uma mulher.

Na peça O Acto e o Destino – Teatro Rivoli. Foto: Biografia de Paulo Moura: “Otelo – O Revolucionário” (Edições D. Quixote).

Na academia militar ele desenvolveu mais o teatro do que as artes da guerra. Foi lá que levou à cena O Acto e o Destino, peça de António Manuel Couto Viana, cujo título viria um dia a assentar como uma luva a este jovem cadete. Quando Otelo entrou na Escola do Exército, Maria Dina Afonso Alambre, que era da mesma idade, veio estudar Medicina para Lisboa. Dina encontrou acolhimento num lar que, por coincidência cósmica, ficava para os lados da Escola do Exército. Otelo visita-a com regularidade, para saber como estava adaptar- se à vida lisboeta e para com ela matar saudades de Moçambique. Essa distância, de uma forma ou de outra, tê-los-á unido. Casaram no dia 5 de Novembro 1960 na Igreja de Alvalade. Quando a guerra eclodiu, Dina estava grávida de Paula, a primeira filha do casal. Ainda em 1961, Otelo partiria para Angola, para cumprir o fado da sua geração, onde tantos jovens se transformaram em recordação, para a primeira de três comissões em 14 longos anos de guerra, o detonador fundamental da revolução, a dívida que teremos sempre para com este homem. Um homem nas suas circunstâncias, com as virtudes e os defeitos, sempre num limbo de idealismo e de razão, de realidade e utopia.

A tal pureza, que a sua filha do meio sabia reconhecer de instinto, que em certos momentos da História se traduziria em inépcia política. Da História, Otelo foi a sua força motriz, vendo-se ultrapassado por esta em algumas curvas da sua vida. A sua luta nunca foi pelo poder, nem mesmo para o manter, quando a revolução lhe ntregou de bandeja os mais altos cargos da nação. Assumiu o comando da Região Militar de Lisboa, posto de destaque no Conselho da Revolução, a liderança do COPCON (Comando Operacional do Continente), no Processo Revolucionário em Curso, vulgo PREC, a galopar de crise em crise, de golpe em golpe, até ao Verão Quente de 1975, na rota do 25 de Novembro. Portugal esteve então à beira de uma guerra civil. Otelo, na facção da chamada "esquerda militar", estava do lado oposto aos "moderados" das Forças Armadas, encabeçados pelo general Ramalho Eanes, que então o havia mandado prender e que nas eleições presidenciais de 1976 o derrotou. Era em casa que Otelo curava as suas feridas. Era um homem de família. E, parecendo que não, de hábitos. O dia viria, e já não vinha muito longe, em que as duas coisas se tornaram aparentemente inconciliáveis. Otelo sempre quis ser actor, mas nunca foi um homem de aparências. Era demasiado generoso para a traição.

Em 1980, Otelo Saraiva de Carvalho forma um partido político, a Força de Unidade Popular (FUP), e volta a candidatar-se à presidência da República, eleições nas quais António Ramalho Eanes seria reeleito e Otelo, desta vez, derrotado sem vírgulas. A FUP, no entanto, manter-se-ia activa. E com alguns dos seus braços "dissidentes" a radicalizar para a luta armada. As Forças Populares 25 de Abril (FP-25) deixaram atrás de si um rasto de terror e de morte, cuja fundação e envolvimento Otelo negou até ao fim dos seus dias. Seria, porém, acusado do contrário: de ter fundado e de ter dirigido esta organização terrorista, que no total fez 18 vítimas mortais, em assaltos e atentados.

Julgamento de Otelo Saraiva de Carvalho e outros elementos das FP 25. Foto: AFP

No âmbito da investigação às FP-25, Otelo Saraiva de Carvalho seria detido preventivamente no dia 20 de Junho de 1984 e conduzido para a prisão de Caxias. Trágica ironia: o homem que para todos conquistou a liberdade, preso numa relíquia da ditadura.

Ficaram para sempre cravadas na memória as suas palavras, proferidas no dia 25 de Abril de 1985, no portão do forte de Caxias, como se encomendasse a alma aos deuses da democracia, perante a sociedade do espectáculo, dizendo que bebia, até à última gota, "o cálice amargo da injustiça". Após um julgamento que se arrastou por dois anos, a 20 de Maio de 1987, Otelo Saraiva de Carvalho seria condenado a 15 anos de prisão pelo crime de associação terrorista, sentença que seria agravada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, para 19 anos de prisão, em Novembro do mesmo ano. Otelo recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, que observou diversas nulidades nas sentenças anteriores. Nessa altura mais do que noutras, Otelo era amado, assim como era odiado. Para a neutralidade, uma das especialidades diplomáticas do Estado Novo, nunca se lhe reconheceu qualquer vocação.

Período em que esteve preso em Caxias. Foto: Biografia de Paulo Moura: “Otelo – O Revolucionário” (Edições D. Quixote).

Na prisão, Otelo reencontrou aquela rapariga com que os seus olhos se haviam cruzado quando ele era ainda um herói à paisana, chegado num Morris 1100 à hora exacta e no exacto local de onde ela tinha saído a bordo de um Fiat 124. Ana Margarida, a razão de toda aquela comoção, nasceu no dia 18 de Abril de 1974. Tinha mais ou menos 11 anos, quando Maria Filomena Outeiro, já divorciada do marido, se cruzou com o recluso mais famoso da prisão. Ela estava prestes a cumprir 32 anos. Era funcionária administrativa da prisão desde os 17 anos. Ele estava prestes a tornar-se numa instituição cinquentenária. Apaixonaram-se na cadeia, numa espécie de síndrome de Estocolmo invertida. E nunca mais deixaram de se amar.

Otelo com Filomena (Seyshelles – 1992). Foto: Biografia de Paulo Moura: “Otelo – O Revolucionário” (Edições D. Quixote).

Após cinco anos de cativeiro, Otelo foi libertado a 17 de Maio de 1989. Mais tarde, seria indultado. Em 1996, o parlamento, debaixo de um coro grego, aprovou uma amnistia para todos os elementos das FP-25. Otelo sempre reclamou a sua inocência. E, neste homem, a palavra era mesmo apropriada. Nunca mais, nos seus dias, ele voltaria a uma prisão. A não ser, claro, as prisões contra as quais ele sempre lutou, à sua maneira, com a sua maneira de ser. A primeira de todas, a moral cristã, enraizada na nossa consciência colectiva até aos ossos, num país que se diz laico. Foi isso que ele teve de enfrentar quando ele foi devolvido à liberdade, a casa, à mulher, aos filhos, ao país. Otelo não fez como os protótipos da traição, os homens ou as mulheres que mantêm relações extraconjugais. Há quem tenha vidas duplas vidas inteiras em segredo, em mentira. Mas essa não era a têmpera de Otelo. Não tinha deixado de amar a sua mulher legítima pelo matrimónio, nunca seria capaz de deixar de a amar.

Disse-lhe isto, comunicando-lhe que amava também outra mulher, e que também não podia abdicar desse amor. É curioso como Otelo assume publicamente as suas duas mulheres, "os laços de muito amor entre mim e elas". Afirmou, sem pruridos, que as amava e que não conseguiu separar-se de nenhuma. Segundo Paulo Moura, os traços de personalidade que mais caracterizavam Otelo era "uma gigantesca generosidade ligada a um sentido lúdico e de espectáculo, presos num homem comum, obstinadamente orga- nizado, e também honesto e corajoso". Um transgressor, sem sentido de transgressão. Otelo vivia com Dina de sexta a domingo, com Mena de segunda a quinta-feira. Não era uma encenação. Era a vida. Uma estranha teia de tolerância e de amor, que deixou filhos e netos, e uma viúva só, que Otelo nunca desconsiderou, embora a História ameace fazê-lo. Quando Dina ficou doente e a doença agudizou, Otelo mudou-se a tempo inteiro para Oeiras para a acompanhar. A morte de Dina terá sido um golpe muito duro para Otelo. Parte de si terá morrido também. Ele próprio também andava a contas com a saúde. O seu coração, aquele que tantas vezes falou por ele precipitadamente, começava a denotar falências que, por coincidência ou talvez não, se agravaram após a morte de Dina. Nessa altura, Otelo mudou-se em definitivo para o apartamento de Carnaxide. Seria Mena a tratar de si, quando a doença tomou conta dele, mais evidentemente após uma operação cirúrgica ao coração. A 17 de Julho de 2021, foi internado no Hospital Militar, em Lisboa.

Funeral de Otelo Saraiva de Carvalho. Foto: EPA

Otelo Saraiva de Carvalho morreu no passado dia 25 de Julho, aos 84 anos, dentro da segunda pandemia do século XXI, a terceira, se contarmos com a solidão. Segundo fontes credíveis, morreu triste, embora isso não seja assim tão incomum nas pessoas que morrem, mesmo aquelas que não conquistaram para o seu povo a liberdade de que goza, nem que seja para se dar a revisionismos à la carte e a indulgências melancólicas dos tempos da outra senhora. Sempre foi e sempre será uma figura controversa. O amor, nas suas múltiplas formas de impulsividade, na sua intransigência transgressora, numa certa forma de ingenuidade, sempre foi a Desdémona do nosso Otelo.





