Ao longo dos 40 anos em que vivi em Portugal, nunca tinha ouvido falar de semelhante especialidade.

O prato típico português que só existe no Luxemburgo

O meu prédio é uma boa representação do Luxemburgo. Metade dos ocupantes nasceram no Grão-Ducado e o resto são estrangeiros. Um português, um camaronês, uma alemã e um rapaz do Tahiti, na Polinésia Francesa. Temos todos idades próximas, interesses próximos, bandas sonoras semelhantes. Durante a pandemia ocupámos o quintal e contornámos o isolamento à volta do churrasco, com música alta a ecoar das janelas. Tornámo-nos um grupo sólido de amigos.

No primeiro confinamento sobraram os dias quentes e nós aproveitámos muitos deles para atear as brasas. Um churrasco é uma janela ímpar para perceber as culturas dos povos. Os meus amigos luxemburgueses traziam sobretudo salsichas, algumas recheadas com queijo, outras enroladas em bacon, e muitas vezes merguez – um enchido de ascendência árabe. De África vinha sempre frango, do Tahiti entrecosto adocicado, da Alemanha mais salsichas e saladas de batata ou couve lombarda. Eu, português de gema, trazia fatias de entremeada e sardinhas. As primeiras ganharam adeptos, as segundas nem por isso. Tentei explicar-lhes que, no meu país, a sardinha era anúncio da chegada do verão. Que se comia nos Santos Populares quando um país inteiro entrava em festa. Mas nunca consegui vender a ideia. O cheiro era intenso e o Frank não parava de se queixar que misturar peixe numa grelha onde só se assava carne era uma blasfémia.

Um dia, o meu amigo luxemburguês contra-atacou: "Já sei que os portugueses gostam de cozinhar frutos do mar, mas então porque é que não fazes outra coisa tradicional?" Disse-lhe que atirar bacalhau ou choco para o fogo não produziria um efeito muito diferente, o cheiro e a contaminação piscícola permaneceriam no nosso quintal. "Não”, disse o Frank, "estou a falar de outro prato típico que vocês têm." E qual não é o meu espanto quando ele abre os braços e anuncia: "os Scampis Flambées".

Todos os meus amigos concordaram com a ideia, aquela era uma das suas iguarias tradicionais portuguesas preferidas – e se eu a preparasse já não se importavam assim tanto que o mar invadisse o churrasco. Então eu expliquei-lhes que, ao longo dos 40 anos em que vivi em Portugal, nunca tinha ouvido falar de semelhante especialidade.

Reza a lenda que o prato nasceu em Clausen, em 1975. Foi inventado por Isabel Bacano, uma empresária portuguesa que teve este restaurante e outro com o mesmo nome em Hesperange. Todos os meus amigos luxemburgueses se lembram das filas que se formavam à porta do restaurante da Ville Basse para testar a iguaria. Aos poucos, o prato começou a ser cozinhado por outros restaurantes portugueses e espalhou-se como incêndio no eucaliptal. Tornou-se cartão de visita da gastronomia lusa, ainda que seja um ilustre desconhecido em Portugal.

A receita não é complicada. Camarões grelhados no carvão, que depois são mergulhados numa frigideira com azeite, margarina e alho. Antes de irem à mesa deita-se-lhes um cálice de conhaque e ateia-se-lhe fogo, para que cheguem flamejados à mesa. O acompanhamento pode ser arroz ou batatas fritas. E são, na verdade deliciosos, constatei mais tarde.

Nos principais livros das receitas tradicionais portuguesas não há nenhuma entrada com o nome Scampis Flambées. Mas talvez seja altura de criar um capítulo inteiro para os pratos produzidos pela emigração. Do Luxemburgo já temos representante.

