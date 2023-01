O português de 18 anos que é o mais jovem candidato à comuna de Betzdorf

Com apenas 18 anos, Hugo da Costa é o mais jovem candidato de sempre do Partido Democrático (DP) em Betzdorf, uma comuna com cerca de 4.200 habitantes, com mais de 100 nacionalidades diferentes.

Com apenas 18 anos, Hugo da Costa é o mais jovem candidato de sempre do Partido Democrático (DP) em Betzdorf, uma comuna com cerca de 4.200 habitantes, com mais de 100 nacionalidades diferentes.

"Gosto de azul e quero que Xavier Bettel seja primeiro-ministro, e aconteceu!". Com apenas nove anos, Hugo da Costa já era um apoiante incondicional de Bettel para vencer as eleições legislativas de 2013. "Na altura não tinha consciência política, mas adivinhei os resultados e a partir daí comecei a interessar-me ainda mais pela política", revela.

Com 12 anos o projeto que fez na escola foi um livro a explicar o funcionamento da União Europeia. Nesse contexto, o pai desafiou-o a fazer uma entrevista ao primeiro-ministro. O pai, sem lhe dizer nada, contactou Xavier Bettel. E inesperadamente o pedido foi aceite.

Pouco tempo depois, com apenas 12 anos, fez a entrevista que viria a mudar a sua vida. Recorda-se que quando a entrevista terminou, Xavier Bettel lhe disse que tinha de telefonar ao chanceler da Áustria. Na altura "fiquei espantado, como é que um homem com tantas responsabilidades faz uma entrevista de 20 minutos com um aluno de 12 anos?", recorda.

E foi nesse momento que percebeu o que queria fazer na sua vida: política. Recorda que "Bettel tem uma forma de ser que não muda em função das pessoas: esteja a falar com um chefe de Estado ou com um cidadão normal". Esse é o momento-chave que marca a sua vida política. Um momento de viragem em que passa de "espectador a ator", diz.

E, Hugo desde então não parou. Com menos de 20 anos já conta com um currículo impressionante. Na escola foi tesoureiro e presidente do Comité de Alunos e representante do liceu no Conselho Nacional dos Alunos.

"Depois abriu-se outra porta do Parlamento dos Jovens no Luxemburgo", descreve. Recorda que no primeiro ano foi logo eleito presidente da Comissão de Assuntos Estrangeiros. Um ano depois, com apenas 16 anos, foi eleito o mais jovem presidente de sempre deste Parlamento, sendo também o primeiro lusófono a ocupar este lugar. Não tem dúvidas que "há uma geração de lusófonos e lusodescendentes que está a crescer e a ter mais responsabilidades", salienta. "Sempre fui DP", diz, mas só se tornou militante depois de deixar a presidência do Parlamento dos Jovens.

Depois "tudo aconteceu muito rápido". Primeiro foi designado como responsável pela secção de Betzdorf do DP e a mais recente etapa foi ter sido eleito, com 17 anos, membro mais jovem do Comité Diretor do partido. Um órgão com cerca de 40 pessoas que decide os destinos e as grandes linhas. Uma conquista conseguida no seu congresso de estreia em que participou como militante democrata.

Quando conversámos tinha acabado de participar num encontro informal de militantes do DP, com deputados e membros do Governo. Para si estes são os momentos preferidos da política porque os dirigentes falam com os militantes e ouvem as críticas e as mudanças que é preciso fazer. "Somos um partido democrático e temos essa democracia de base", diz. "São momentos em que podemos recuar um pouco do mundo político e ter a realidade em frente, porque uma das críticas feitas habitualmente aos políticos é que não têm noção da realidade e estes espaços em que se pode ter este convívio normal com as pessoas são muito importantes", sublinha.

O seu atual desafio é ser candidato nas próximas eleições autárquicas na comuna de Betzdorf.

"Faz-se política para fazer coisas que melhorem o dia a dia das pessoas", uma motivação reforçada sempre que vai ao miradouro da torre de água de Roodt-sur-Syre. Um espaço como uma vista de 360 grau sobre a comuna de Betzdorf e os seus habitantes. É aqui que gosta de lembrar-se da razão por que quer fazer política: as pessoas.

E é aqui que Hugo da Costa, 18 anos, também toma as grandes decisões. "A minha expectativa é que o DP e que os valores liberais possam ganhar as eleições autárquicas de Betzdorf", afirma, retomando assim os destinos da comuna. É esta a sua expectativa enquanto coordenador do DP local.

Betzdorf é uma pequena autarquia que ganha dimensão por receber a sede europeia da SES, empresa multinacional de satélites e também da Panelux, que produz pão que é distribuído por todos os cantos do Luxemburgo. É também o local onde nasceu o atual Grão-Duque Henri, chefe de Estado do país.

Outra das particularidades de Betzdorf é ter muitas tradições, como em Mensdorf, uma das aldeias da comuna onde se realizam as maiores festas da região, a festa anual da ameixa chamada de "Quetschekiermes".

Esta também é uma comuna com "muitos portugueses e muito bem integrados". Uma das diferenças que o leva a gostar de viver numa pequena comunidade, em vez de uma grande cidade, é que tem um grupo de amigos muito forte e que fica para a vida.

Hugo é fluente em seis línguas, e toca piano há mais de dez anos. Mozart e Beethoven são os seus compositores preferidos. Mas recentemente apaixonou-se por um disco do autor brasileiro João Gilberto.

"Sempre tive uma paixão pelos assuntos políticos" e por isso inclina-se para tirar o curso de Direito. Mas ainda não tem a decisão definitiva. Os pais são da segunda geração de migrantes: a mãe veio de Negrais para o Luxemburgo ainda muito jovem, e o pai da aldeia de São Bento na Serra de Aire e Candeeiros.

Quando pode regressa à terra porque tem uma forte ligação com a família em Portugal. Tem uma árvore genealógica da família oferecida pela avó que revela que são uma antiga família de agricultores.

Foram os avós paternos os primeiros a emigrar para o Luxemburgo. Depois seguiu-se o resto da família. Gosta de salientar que a família tem um papel preponderante na sua vida. "Para singrar tem de se trabalhar", foi um dos valores que aprendeu com a sua família. Citando Xavier Bettel "nós não queremos um Estado que nos dá um colchão para dormir. Mas sim um Estado que nos dá um trampolim para saltarmos mais alto". "E é isso que eu quero, um Estado e as comunas que ajudam as pessoas a ir mais longe".

Por que razão o DP? "Se tudo começou pela admiração que tenho pelo Xavier Bettel, hoje a razão principal para ser DP é a Europa, porque no meu coração o DP é o partido mais pró-europeu no Luxemburgo", responde. "Esta é a minha força para fazer política", reforça. Porque a Europa é a base fundamental da paz, da economia e de todo o nosso dia a dia.

Fundamental é também o DP ser um partido liberal. "Mas o que é que isso significa? Porque as pessoas tendem a pensar que o DP é liberal, apenas, economicamente". No sentido que "queremos que as empresas tenham mais liberdade para funcionar, criar emprego e desenvolver uma atividade com facilidade". Mas há também "a parte social do liberalismo que para mim é a mais importante: que passa pela defesa de valores como a democracia, a tolerância e a igualdade de oportunidades".

Para que todos, independentemente da sua origem, tenham as mesmas oportunidade para ser o que quiserem. "Dar às pessoas a oportunidade de desenvolverem os seus sonhos", reafirma. "O Estado tem que ser responsável por ajudar, mas é a pessoa que trabalha, que tem sonhos e que faz acontecer", diz.

Não vê no espectro político português nenhum partido como o Partido Democrático do Luxemburgo. Se lhe perguntarmos se é de esquerda ou de direita? Responde prontamente: "Gosto de dizer que sou do centro, porque há ideias da esquerda como a laicidade que defendo, e de direita como o Estado e as comunas terem umas finanças equilibradas que partilho".

O conceito francês de 'bon père de famille' é o que defende. "Porque o Governo não vai estar ali para sempre e o dinheiro que gastas não é teu, o que significa que o dinheiro tem que ser gasto de forma razoável e no interesse das pessoas", descreve. Vê "ideias razoáveis, quer na esquerda, quer na direita, com quem é possível trabalhar". Certeza é: "excluo categoricamente os extremos".

"Para definir o DP diria que é um partido de responsabilidade e que procura o compromisso ideal para as pessoas", adianta. Um discurso político preparado e sólido num dos mais jovens militantes do Partido Democrático. Hugo da Costa gosta de citar o slogan que o partido escolheu recentemente para 2023: "Próximo de si!" para definir o princípio fundamental do partido que "é próximo das pessoas e que tem como missão principal encontrar soluções para resolver os problemas das pessoas".

"Um partido com uma grande história e que teve predecessores e origens nos liberais do séc. XIX que deram uma Constituição ao Luxemburgo e que participaram nos movimentos de resistência da Segunda Guerra Mundial. Todas as grandes reformas sociais no Grão-Ducado foram realizadas quando o DP estava no poder, como por exemplo, o divórcio e o casamento homossexual", sublinha o jovem militante.

"As pessoas tendem a esquecer-se que nunca houve quase 80 anos de paz no espaço da União Europeia (UE), como agora, e isso é devido ao projeto da UE que sempre teve como objetivo manter a paz. Um projeto em que o Luxemburgo teve e continua a ter um desempenho muito forte".

E afinal o que se sente? "Sinto-me europeu, luxemburguês e português. Tenho raízes portuguesas, presente luxemburguês e futuro na Europa2, resume.

Nunca se sentiu discriminado por ser português na política, mas em termos pessoais sim "porque há sempre esse estereótipo do português em que o avô ou o pai trabalham nas obras, ou a mãe e a avó como mulheres de limpeza". "Mas a minha responsabilidade é mostrar que isso não é verdade mostrando que no Luxemburgo se pode fazer e ir mais longe", argumenta.

Depois a integração é fundamental. Porque "o Luxemburgo deu-nos muito. A maioria dos portugueses vieram para cá há décadas para ter uma vida melhor. O meu pai foi o primeiro da sua família a tirar um curso superior, aqui no Luxemburgo, porque o país lhe deu oportunidades para ir mais longe".

"Para garantir a integração o mais importante é participar nas atividades sociais locais para conhecer a cultura e participar nas eleições para se fazer ouvir". resume. "A motivação pessoal é que faz com que a pessoa se integre", resume.

A coragem de escolher o Luxemburgo

Não poupa elogios à sua família. Porque veio para o Luxemburgo para construir uma vida melhor. Um objetivo que foi conseguido. "A família quem me deu o maior apoio", confessa. "Eles são parte deste percurso de construir um futuro", diz. Que começou há muitos anos. "Os meus avós paternos, decidiram ficar no Luxemburgo, quando o resto dos seus familiares voltaram para Portugal. Eles decidiram ficar porque sabiam que o Luxemburgo lhes oferecia um quadro melhor para os seus filhos. Uma decisão com muita coragem que permitiu que o meu pai se formasse na universidade e a mim de realizar o meu sonho de fazer política", diz orgulhoso dos seus familiares.

Sem os seus avós e sem os seus pais que sempre o apoiaram não seria quem é hoje. "Posso dizer hoje com grande orgulho que sou lusodescendente e que tenho essa cultura portuguesa no meu sangue. Mas sou também luxemburguês e isso é uma mistura incrível".

Em breve saberá em que lugar estará na lista do DP a Betzdorf. "Sinto que é a confiança que o Partido Democrático tem na juventude que faz com que possa ter este lugar nas listas", diz convicto. "Esse apoio aos jovens aderentes é uma característica fundamental do DP", sublinha .

"Sorte porque o DP tem um excelente capital político na região, porque tivemos muitos anos um burgomestre do Partido Democrático que contribuiu para fazer da comuna o que ela é hoje em dia", descreve. Depois todos os partidos têm resultados muito próximos, o que pode "ser visto como vantagem porque há sempre equilíbrio entre as forças políticas, porque as ideias têm que ser partilhadas porque ninguém tem uma maioria sozinho", argumenta.

Sente-se um privilegiado em viver nesta comuna "porque é pequena e não sou feito para a atividade 24/7 de uma grande cidade. Penso que aqui é mais familiar e as ligações que temos com as pessoas são mais fortes". E depois "toda a gente conhece toda a gente o que é magnífico. Sempre que vou na rua encontro sempre alguém que conheço e com quem posso falar cinco minutos e na cidade não é a mesma coisa", descreve.

"Aqui as ligações são mais fortes e sinceras, porque todos estiveram na mesma escola, no mesmo clube e temos essa história comum que fortalece as relações. O que não existe em comunas maiores", sublinha.

"Depois a qualidade de vida é diferente, ando cinco metros e estou numa floresta, ando dez metros e estou em casa de um amigo, não tem nada a ver com uma grande cidade, onde tenho que apanhar um autocarro. É uma grande sorte viver aqui!", conclui.

Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Projetos do DP para Betzdorf

Em primeiro lugar "ver as contas da comuna, que era considerada uma das mais ricas do país, e tinha uma reserva financeira muito grande, e vimos que está a ser gasto muito dinheiro. O que faz com que, pela primeira vez em décadas, a comuna vá pedir dinheiro emprestado", denuncia Hugo da Costa.

O principal destino das verbas devia ser garantir a construção de habitação a preços suportáveis para todos. E "neste momento há dinheiro que é investido em coisas que não fazem sentido", denuncia.

Porque se trata do dinheiro das pessoas, o "objetivo do DP é construir um orçamento razoável, sem gastar dinheiro em projetos astronómicos e com erros". Garantindo que "há sempre uma reserva, porque ninguém nos garante amanhã que não vamos ter mais uma crise? Ou um problema que é preciso resolver em que as comunas podem ajudar?"

"Manter o ecossistema da aldeia, preservando as atividades, associações e clubes" é outro dos objetivos. "E fazer com que os jovens queiram participar nestas atividades é uma prioridade", esclarece. Garantindo que há transportes entre os clubes para que os jovens possam lá chegar. Assim como um Plano para a Juventude, acrescenta. E "há que encontrar formas dos jovens terem uma voz, também a nível das comunas", apela. "Ouvir a população é fundamental, não é ser eleito e depois esquecer o que a população pensa!", argumenta.

O grande objetivo é ganhar a comuna que perderam há seis anos? "O meu objetivo é fazer com que os valores da DP ganhem se isso quer dizer ganhar a comuna, ou ter a sorte de estar na maioria, digo que sim. É sempre mais fácil implementar os valores democráticos e liberais estando na maioria, do que na oposição. Mas vencer para mim é convencer as pessoas, esse é o meu objetivo pessoal nas primeiras eleições comunais em que participo", conclui. "Quero que as pessoas conheçam o nosso programa e digam estou convencido!"

"Preocupa-me que os estrangeiros não votem nas eleições comunais", salienta. Mas avança duas explicações para que os portugueses não votem: o medo da obrigação de votar. Uma justificação que não compreende porque é um dever votar, quando se trabalha e os filhos estudam no Luxemburgo, é 2ter uma palavra a dizer no seu futuro". Depois porque não sabem como votar e isso deve ser esclarecido através de campanhas de informação.

Fundamental é votar nestas eleições comunais, apela, porque "estamos a definir as nossas vidas e o nosso dia a dia".





