O poder da raclette

Ricardo J. RODRIGUES A raclette é um símbolo de partilha, de que andamos todos juntos a navegar pelo mundo e nos temos uns aos outros para avançar pelo mundo.

A verdade é que, antes de vir morar para o Luxemburgo, nunca tinha provado raclette. Sei que a especialidade não é nacional, vem das montanhas suíças, mas foi aqui que me confrontei com ela pela primeira vez. Mas também devo admitir que abracei voluntariamente a causa: entre o primeiro e o último trimestre deste ano, devo ter mergulhado em queijo derretido uma boa vintena de vezes. É um perigo para o coração, sim. Mas é calor para o coração, também. E é disso que eu queria falar hoje.

Batatas cozidas é coisa simples. Vegetais que se atiram para cima da grelha também. A charcutaria é de tal forma opcional que pode vir quente ou fria para o prato. E então não haveria aqui história nenhuma para contar, não fosse aquele queijo que vai derretendo nas formas e impregna todos os demais ingredientes de sabor. Pessoalmente, gosto da versão com três pimentas, ou ligeiramente trufada. E gosto de acrescentar-lhe cebola e cogumelos por cima. Se houver bacon na mesa, também lá vou. Mas há toda uma arte em deixar a cebola amolecer, o porco ficar crocante, os cogumelos tenros – antes de os atirar para cima do queijo.

Ao fim de um tempo a degustar o pitéu, uma pessoa vai percebendo que, por vezes, menos é mais. Encher demasiado o prato, ou encher a forma do queijo com demasiados sabores, vai estragar o bailado que os laticínios cumprem com as batatas. No início, há a tentação de atirar tudo para a mistura. Mas depois vão-se apurando os elementos. Acrescenta-se um sabor de cada vez, e isso basta.

O Natal aproxima-se e eu vejo-me a comer raclette duas vezes por semana, em média. Quando conto isto à minha mãe ela escangalha-se a rir. Tentei explicar-lhe que poucos pratos me suscitam tanto sentimento de partilha quanto este. Ela não percebe muito bem o que quero dizer com isso, na cabeça da melhor cozinheira do mundo – a minha mãe – uma feijoada ou um bom bacalhau servem o propósito da partilha. Mas há qualquer coisa diferente neste hábito.

Há dias perguntei à Sandy o que é que os luxemburgueses comiam tradicionalmente na noite de Natal. Ela parou para refletir por uns minutos, e contou-me do tempo da sua avó. Os antepassados iam à missa do galo e voltavam a casa para um prato de batatas e träipen, as típicas salsichas feitas com carne e sangue de porco. Mas, nos últimos anos, mudou o bailado e é raclette que se serve à mesa. Ou fondue, também, outra especialidade suíça. Pratos de partilha – e de alguma forma democráticos. Cada pessoa escolher o que quer e como quer.

Por mais que anseie por bacalhau e couves na noite de Consoada, não me importava nada de consumir a vigésima-primeira raclette do ano na noite em que a família se senta à mesa para celebrar o Natal. Porque olho para aquela placa onde se grelham os vegetais e a as carnes, e olho para aquelas formas onde se derrete o queijo, e para o tacho das batatas cozidas e sinto um conforto único. A raclette é um símbolo de partilha, de que andamos todos juntos a navegar pelo mundo e nos temos uns aos outros para avançar pelo mundo. Devia ser património da humanidade, o queijo derretido. No meu coração, não tenho dúvidas, ficará para sempre.

