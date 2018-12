Nasceu na Albânia, é luxemburguês, fala português com orgulho. Aprendeu a língua com os seus camaradas no trabalho que tem há 28 anos. Chegou ao Grão-Ducado como refugiado político.

O operário que sonha com mais igualdade

Nuno Ramos de Almeida Nasceu na Albânia, é luxemburguês, fala português com orgulho. Aprendeu a língua com os seus camaradas no trabalho que tem há 28 anos. Chegou ao Grão-Ducado como refugiado político.

Fugiu da Albânia num barco a meter água. Foi nele que chegou a Itália, onde o colocaram num campo militar usado para guardar refugiados. “Enver Hoxha tinha morrido há seis anos. Na Albânia não era possível viver dignamente. Fugi para Itália”. No campo em que o colocaram apareceu uma equipa do governo do Luxemburgo à procura de mão de obra. “Perguntaram-me o que queria fazer no Luxemburgo, respondi que trabalhar, queria fazer uma vida normal, e que no meu país isso não era possível. Como era jovem e tinha essa vontade de trabalhar, escolheram-me para vir para o Grão-Ducado”, conta Eduard Nuhu.

Há 28 anos que trabalha no duro na mesma empresa, uma das maiores da construção civil no país. Foi com os seus camaradas de trabalho que aprendeu a falar português. “Já sabia falar italiano, e gosto muito de falar português. Claro que, se os meus colegas fossem luxemburgueses, aprenderia essa língua, como são portugueses, é esta que falo mais”.

Tem a nacionalidade luxemburguesa, embora não fale a língua. “Quando a pedi as regras eram mais acessíveis, bastava falar francês”.

Volta anualmente ao país em que nasceu. “Amo a minha terra, mas é impossível fazer lá uma vida normal. No comunismo havia trabalho para toda a gente. Agora a riqueza está concentrada em meia dúzia de pessoas, a democracia foi uma desilusão”. Faz uma pausa e diz: “Para falar verdade, nunca tivemos democracia, apenas temos um capitalismo selvagem e corrupto, sem regras”.

No Luxemburgo, afirma que ele e a mulher sempre foram aceites da melhor forma possível. “Sempre trabalhámos, e isso ajuda muito”. Por isso quis ser luxemburguês. Ele e a mulher falam francês, os filhos já falam o luxemburguês. Como cidadão e trabalhador vê no entanto o futuro da Europa e até do Grão-Ducado com alguma preocupação: “A extrema-direita está a crescer um pouco por todo o lado – em Itália, na Polónia, na Hungria. Agora até o governo da Bélgica caiu por causa deles. A vida das pessoas que migram agora está a tornar-se mais dura e perigosa”.

Embora o Grão-Ducado pareça uma ilha de prosperidade e paz, não é imune aos problemas que sacodem a Europa. “É verdade que temos o salário mínimo mais elevado da Europa, mas aqui os preços são muito altos. É preciso uma fortuna para comprar uma casa e muito dinheiro para alugar uma. As pessoas trabalham aqui uma vida inteira no duro sem conseguir ter estabilidade em termos da habitação”. Nuhu não percebe como é possível crescer tanto a riqueza e ela não chegar da mesma forma aos bolsos de quem trabalha: “O Luxemburgo tem bom crescimento económico mas não uma justa repartição da riqueza. Não é normal que haja muitas pessoas a trabalhar oito e dez horas por dia sem conseguirem viver condignamente”.

Para o operário, o Estado tem de intervir decididamente no mercado da habitação. “Não se pode dizer que o problema não se resolve com uma varinha mágica, é preciso fazer qualquer coisa e construir casas a preços acessíveis”.

Para o luxemburguês que nasceu na Albânia e deu 28 anos de trabalho ao Grão-Ducado, construindo casas e edifícios, há uma ironia amarga na desigualdade no Luxemburgo: os que constroem casas não conseguem ter dinheiro para viver nelas. “É preciso que quem produz riqueza também tenha direito aos frutos dela. O crescimento económico tem de ser para todos”. Se isso não acontecer, a injustiça está a alimentar a extrema-direita. “O populismo diz aquilo que as pessoas querem ouvir; depois, quando vai para o poder, faz tudo ao contrário e serve só alguns”, conclui.



Três desejos para 2019 Saúde. Que todo o mundo viva dignamente com o seu trabalho. Que as crian4as e as próximas gerações tenham um futuro melhor.







