De acordo com o relatório anual da Associação de Seguros para Acidentes (AAA), é "inquietante" o aumento do número de acidentes e mortes em contexto de trabalho em 2018.

O número de mortes em acidentes de trabalho no Luxemburgo aumentou em 2018

De acordo com o relatório anual da Associação de Seguros para Acidentes (AAA), é "inquietante" o aumento do número de acidentes e mortes em contexto de trabalho em 2018.

O número de mortes em 2018 foi de 23, mais dois do que no ano anterior, o que para a Associação de Seguros para Acidentes (AAA) é muito elevado e “inquietante”, de acordo com o relatório anual tornado agora público. Os dados apresentados, de acordo com o L'essentiel, revelam que o número de acidentes de trabalho também está a aumentar. De 19.517, em 2017, para 20.241, em 2018, representa uma subida de 724 casos. Estes valor incluem acidentes de trabalho (16.417), acidentes de trajeto (3.724) e doenças profissionais (100).



Segundo a AAA, o crescimento do número de pessoas que ativaram o seguro foi de 17 mil, atingindo 423 mil unidades, um valor nunca antes alcançado. Já a taxa de frequência de acidentes baixou.

Entre os setores de maior risco, a AAA revela que continua a ser mais perigoso trabalhar na construção, nas atividades agrículas, na produção alimentar, na saúde e na limpeza. Os locais onde mais frequentemente se dão acidentes são os espaços públicos, seguidos dos espaços em construção. Por sua vez, o maior número de ferimentos deu-se pela colisão com um objeto em movimento. O custo médio de um acidente de trabalho foi de 3.037,67 euros, segundo a AAA.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.