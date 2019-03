Num tempo em que impera a normalocracia, precisamos de mais pessoas que fogem à regra.

Editorial Luxemburgo 1 3 min.

O mundo está para acabar? É normal.

Paula TELO ALVES Num tempo em que impera a normalocracia, precisamos de mais pessoas que fogem à regra.

A música não salva, mas ajuda. Algumas canções ajudam a perceber o mundo. Em "C’est normal" ("É normal"), a cantora francesa Brigitte Fontaine questiona o 'status quo', numa paródia das explicações políticas que não explicam rigorosamente nada. A canção é de 1973, mas continua atual. Brigitte Fontaine canta com o companheiro, Areski, quando ouve uma explosão.

- Areski!

- O que foi?

- Não ouviste uma coisa bizarra?

- Sim.

- O que é?

- É o gás. É o gás no apartamento de baixo. Às vezes há fugas, depois acumula-se, e se houver uma centelha, explode. É normal!

Os dois retomam a canção, mas Brigitte continua inquieta: "Não te cheira a queimado?". Areski responde em tom de enfado:

- Sim, é normal, já te expliquei. Houve uma explosão.

- Sim...

- E a agitação molecular causada por esta explosão...

- A... quê?!

- A agitação molecular.

- Ah, sim.

- Provoca uma elevação térmica suficiente para inflamar as matérias circundantes. É aquilo a que se chama a combustão. É normal! Percebeste?

- Sim, sim.

Os "la la la" recomeçam, mas Brigitte continua com dúvidas. "Mas, então... Todo o prédio está a arder?". Areski começa a perder a paciência: "Sim, ouve. As matérias usadas para construir este prédio são muito frágeis", explica. "É normal, porque de qualquer forma só há famílias de operários e estrangeiros e alguns improdutivos". Por essa razão, o fogo, explica, propaga-se facilmente. "Por isso, estamos em presença de um incêndio", diz. "É normal". "Ah, um incêndio!", exclama Brigitte, aliviada, como se a explicação bastasse para a tranquilizar.

Alguns "la la la" depois, a cantora volta à carga, preocupada: ele não sente que estão a cair? Irritado com as interrupções, o músico recapitula: "Tenta compreender, é muito simples". "Lembras-te da combustão, da destruição do imóvel pelas chamas?". "Sim", assente Brigitte. "Bom. Isso quer dizer que por baixo de nós as paredes e os andares desapareceram", explica. Sem esse apoio, "o prédio colapsa". "É o que se chama a gravidade. É normal". Brigitte ainda pergunta "mas então vamos cair do 15° andar?", mas Areski tranquiliza-a: "É perfeitamente normal, é a atração terrestre", e continua a cantar.

A cantora começa a perceber o que se passa, mas não deixa de usar um tom submisso: "Desculpa, Areski, pensei numa coisa. Não vamos morrer daqui a um minuto?". "Brigitte, tu és cansativa!". Areski explica então como funciona a lei gravitacional: "Todos os corpos caem a uma velocidade definida. E, chegando ao solo, sofrem uma desaceleração violenta que provoca a ruptura dos seus componentes". Por exemplo, "os membros separam-se do tronco, o cérebro solta-se da caixa craniana", explica. "Nestas condições", prossegue, "é evidente que o fenómeno da vida não pode continuar, é NORMAL! Percebeste?".

A política converteu-se numa descrição tautológica do que existe, em vez de ser transformadora da sociedade que queremos que venha a existir. Multiplicam-se as explicações sobre os limites da ação, de que o famoso "não há alternativa" é o corolário: não há alternativa à lei dos mercados, esse monstro invisível que devora direitos humanos; como não se põe em causa o deus do crescimento económico infinito, sacrificando tudo ao seu altar. Às vezes é mesmo preciso dizer que a casa está a arder. Greta Thunberg, a adolescente que lançou a greve mundial dos estudantes pelo clima, foi ao Fórum Económico Mundial dizer isso mesmo. O vídeo com o discurso que fez aos dirigentes mundiais começa assim: "A nossa casa está a arder. Estou aqui para dizer que a nossa casa está a arder". Greta tem síndroma de Asperger. Ser autista pode ser uma vantagem: a jovem ativista tem a dose necessária de obsessão para não desarmar, e não aceita que lhe respondam que há apenas uma "elevação térmica suficiente para inflamar as matérias circundantes". Precisamos de mais como ela.