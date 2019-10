O motard que embateu numa árvore perto de Dahl morreu este domingo

Até há 30 anos, Moedlareuth esteve dividida pelo muro que separava as duas Alemanhas. Agora, metade da povoação pertence a uma comuna próspera da Baviera e a outra a um dos mais empobrecidos distritos da Turíngia. Aqui, a extrema-direita ganhou as Europeias e é favorita às regionais do próximo domingo. O sobressalto alemão, visto de uma aldeia com 50 almas.