O misterioso fornecedor de máscaras com base no Luxemburgo

Redação O Governo federal belga acaba de encomendar 15 milhões de euros em máscaras a uma empresa estabelecida no Grão-Ducado há três anos. Mas será que Avrox, sediada na cidade luxemburguesa, vai fornecer as proteções esperadas?

Estabelecida no Grão-Ducado desde 2017, fundada por Mohamed Yasin Al-Talhouni, um jordano que vive em Malta. A empresa é dirigida por uma pessoa que está à frente de uma dúzia de outras entidades. É difícil saber mais sobre a empresa luxemburguesa Avrox, mas acaba de receber um grande contrato assinado pela mão do ministro belga da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, Philippe Goffin.



Em parceria com a empresa de Gante, Tweeds & Cottons, ganhou o concurso europeu, que passou por Bruxelas, para a entrega de 18 milhões de máscaras na Bélgica. Três milhões de peças através da empresa belga (que produz vestuário para a marca River Woods), e 15 milhões através do misterioso parceiro do Grão-Ducado.

O contrato foi assinado a 5 de maio. E espera-se que todas as mercadorias cheguem ao reino vizinho no dia 24 de maio. Só que nos últimos dias, as dúvidas começaram a surgir. Com efeito, Michaël Freilich (deputado NV-A) considera que a Avrox está muito afastada do mercado proposto.

Na melhor das hipóteses, podemos encontrar informação que intervém no domínio do transporte pessoal ou do aluguer de veículos. Não se trata propriamente de uma atividade de importação/exportação no domínio dos produtos de saúde. As mesmas dúvidas surgiram da parte da federação de moda belga, Creamoda, que se indigna com o facto do Estado belga estar a fazer negócios com um parceiro estrangeiro desconhecido do setor, apesar do setor da alta costura nacional estar disposto a fornecer máscaras a toda a população.

Uma forma certamente mais segura, aos olhos desta federação, de garantir a promessa feita pelo Governo federal, a 24 de abril, de fornecer a cada cidadão pelo menos uma máscara de tecido reutilizável.

O ministro da Defesa já teve de justificar o procedimento seguido. Concurso europeu, análise dos resultados em termos de custos e prazos de entrega.

Contudo, temendo que as paletes de máscaras não chegassem, Philippe Goffin teve que pedir ao pessoal diplomática que fosse verificar se os produtores mencionados pela Avrox no formulário de pedido estavam de facto a produzir protetores bucais.

Ficou confirmado que as fábricas registadas e localizadas no Vietname e em Hong Kong produziam muitas máscaras nas suas linhas de produção. Muito envergonhado, o ministro da Defesa exigiu ao seu parceiro luxemburguês que lhe fornecesse rapidamente uma amostra do que deveria chegar à Bélgica. Modelo cuja conformidade será analisada pelos serviços competentes.



Para tranquilizar os belgas sobre outro ponto, a mercadoria só será paga no momento da entrega .

O deputado NV-A, na origem do protesto, exigiu contudo que a transparência financeira total sobre esta encomenda fosse feita o mais rapidamente possível.

Mais um escândalo?

A primeira-ministra belga Sophie Wilmès estaria muito melhor sem esta controvérsia. O país já está a desafiar de forma vigorosa a forma como a crise da covid-19 tem sido tratada por Bruxelas, tendo já sido revelados vários problemas. Como é exemplo a cremação prematura, no final de 2018, do stock nacional de máscaras. Quase 63 milhões de peças foram destruídas, sem uma causa aparente.



