George foi o nome que eu e os meus vizinhos demos à garça-real que costumava passar os dias no Alzette, na cidade baixa do Luxemburgo.

Opinião Luxemburgo 3 min.

Opinião

O misterioso desaparecimento do George

Ricardo J. RODRIGUES George foi o nome que eu e os meus vizinhos demos à garça-real que costumava passar os dias no Alzette, na cidade baixa do Luxemburgo.

Desde que cheguei ao Luxemburgo, este é o primeiro inverno em que não tenho novidades do George. Tenho de confessar que estou um pouco preocupado com o significado deste súbito desaparecimento. Durante dois anos, afinal de contas, vi-o quase todos os dias. No primeiro confinamento, por exemplo, ele passou tardes inteiras em frente à minha casa, em cima de um telhado, esparramado ao sol. Habituei-me a dar a sua presença como certa e, agora que ele desapareceu, sinto que o meu bairro não é o meu bairro sem o George.



George foi o nome que eu e os meus vizinhos demos à garça-real que costumava passar os dias no Alzette, na cidade baixa do Luxemburgo. Quem passasse pelo Grund, por Clausen ou pelo Pfaffenthal dificilmente deixaria de reparar nele, de pescoço levantado e às vezes uma perna recolhida, muitas vezes estático durante horas de asas abertas para aproveitar cada raio de sol.

No verão de 2020, depois de nos ter acompanhado os dias de isolamento, o George deu-nos uma alegria imprevista. Tinham chegado os dias de calor eu e os meus amigos costumávamos encontrar-nos para uma cerveja de fim de tarde num bar irlandês na margem do rio. Então houve uma tarde em que a Sandy anunciou entusiasmada: “Não vais acreditar, mas o George tem uma namorada.” Espreitei pelo muro e vi a mascote do meu bairro de asas abertas, a desfrutar o sol, com outra garça-real ao seu lado, ambas na mesmíssima posição.

Nos dias seguintes haveríamos de topá-los várias vezes no namoro, naquela ilhota em Clausen. Depois de passar um confinamento a fazer-nos companhia, o George tinha encontrado um amor de verão e todos estávamos felizes por isso. Quando chegou o outono, no entanto, veio a dolorosa separação. Algumas garças-reais são residentes todo o ano, outras migram para o sul da Europa ou o norte de África quando no final de setembro começam a soprar os ventos quentes do sul. Ele ficou, ela partiu, e isso é a história de quantos amores?

No inverno de 2021 o George voltou à rotina habitual. Empoleirava-se no telhado em frente à minha casa, vi-o inúmeras vezes junto à ponte do Grund, ou pertinho da cascata de Pfaffenthal. Uma vez até o vi a fazer um voo rasante para norte, em direção a Dommeldange, como se andasse ainda à procura da sua miúda. Veio a primavera e ela apareceu outra vez, lá andavam os dois na ilhota de Clausen como estátuas de aves divinas, asas abertas à espera de uma dádiva de sol.

Quando, a 15 de julho do ano passado, as águas do Alzette se encheram e a Ville Basse foi inundada pelas piores cheias da história do Luxemburgo, o George desapareceu. Talvez ele ainda tenha andado por ali uns tempos, talvez a data seja uma coincidência, mas sei que foi a partir dessa altura que deixei de ver o meu vizinho alado.

Seis meses depois das inundações, as margens do Alzette ainda estão cheias de detritos da enchurrada. Restos de plástico e pedaços de ferro presos às árvores continuam a decorar uma das zonas mais belas da capital, classificada como património mundial pela UNESCO. Não sou biólogo e não posso ter a certeza se o George desapareceu do meu bairro por causa da degradação súbita do seu habitat. A verdade é que ele pode ter ido dar uma escapadela para uma praia algarvia, pode ter-se perdido de amores por uma garça marroquina, e esteja a viver feliz a sua crise de meia-idade. Pode ser, sim. Mas enquanto ele vive uma aventura, gostava que esta cidade tomasse conta da casa dele, como ele tomou tantas vez conta de todos nós. É preciso limpar o Alzette, e é preciso limpá-lo já.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.