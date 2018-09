"Merde, alors!" é a frase mais repetida nas redes sociais no Luxemburgo desde que o ministro dos Negócios Estrangeiros a usou para responder a Matteo Salvini. O episódio converteu Jean Asselborn numa estrela, citado no alemão Spiegel e nos jornais franceses. Mas o temperamento sanguíneo e idiossincrático do ministro do Negócios Estrangeiros há mais tempo em funções na UE, indestronável nas sondagens de popularidade, só surpreende quem não o conhece.

Luxemburgo 1 6 min.

O ministro luxemburguês que anima festas de portugueses e mandou Salvini à merda

Paula TELO ALVES "Merde, alors!" é a frase mais repetida nas redes sociais no Luxemburgo desde que o ministro dos Negócios Estrangeiros a usou para responder a Matteo Salvini. O episódio converteu Jean Asselborn numa estrela, citado no alemão Spiegel e nos jornais franceses. Mas o temperamento sanguíneo e idiossincrático do ministro do Negócios Estrangeiros há mais tempo em funções na UE, indestronável nas sondagens de popularidade, só surpreende quem não o conhece.

A primeira vez que vi Jean Asselborn ele estava em cima de um palco, de microfone na mão, tentando a toda à força animar centenas de portugueses, durante uma churrascada em honra de Jorge Sampaio e do Grão-Duque. Foi em 2004, no último dia da visita do então Presidente da República. Nos locais por onde passou, Sampaio não chegou a ter os banhos de multidão de Marcelo Rebelo de Sousa, no ano passado. A última oportunidade para um encontro com um número substancial de portugueses era esta: uma festa na place d'Armes, no centro da capital, com churrasco e palco montado para o Grão-Duque e o Presidente da República. Os dois estavam sentados em cadeiras em cima do palco, a olhar para o público cá em baixo. O ambiente era frio - a fleuma de Sampaio nunca se prestou a convívios populares.



A destoar deste ambiente aborrecido e institucional estava um homem de bigode farfalhudo, a gesticular e a gritar em cima do palco, fazendo lembrar um desses mestres de cerimónias das festas da aldeia em agosto. Pôs toda a gente a gritar "Portugal, Portugal!", seguido de "Luxemburgo, Luxemburgo!". Poucos saberiam que aquele personagem, no pólo oposto do silêncio distante de Sampaio, era o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, e os livros de História também não registam a cena. Os jornais retiveram, sim, a frase que nessa noite fez chorar muito homem feito na assistência. Foi quando o Grão-Duque Henri, quatro anos antes de a lei da dupla nacionalidade ser aprovada, disse a Jorge Sampaio: "Senhor Presidente, os seus compatriotas também são meus compatriotas". A noite foi de emoção e choro. Incongruente como uma carta fora do baralho, Jean Asselborn, que estava há poucos meses no cargo, foi provavelmente a pessoa mais alegre desse encontro.



Mas destoar não o incomoda. O socialista, atualmente com 69 anos, faz tudo "à sua maneira", para usar a frase de Sinatra e dos Xutos & Pontapés. Quando tomou posse como ministro dos Negócios Estrangeiros, em 2004, era comum vê-lo tirar fotos aos seus homólogos, nos encontros europeus, com o entusiasmo de um miúdo que tem a oportunidade de fotografar pessoas famosas. O que não o impede de ser uma das vozes mais duras da UE - como quando pediu que a Hungria fosse excluída, por causa da construção de muros para impedir a passagem de refugiados. Ou quando convocou a embaixadora de Israel, em maio deste ano, para prestar explicações sobre a violência "inaceitável" durante os protestos na faixa de Gaza, onde morreram 60 palestinianos, depois de a diplomata ter feito declarações polémicas em que afirmou que todos os mortos eram "terroristas".



Mesmo nas férias, Jean Asselborn prefere os caminhos menos percorridos, trocando o avião pela bicicleta. Há três anos, o socialista aproveitou a pausa do verão para percorrer 1.400 quilómetros a pedalar sozinho em França, um périplo que incluiu a subida do Mont Ventoux, uma das etapas lendárias da Volta à França. Não foi a primeira vez que o ministro passou as férias a pedalar, mas esse foi o primeiro ano em que o público pôde acompanhar a maratona no Facebook, através de uma página criada naquela rede social para documentar a viagem. Asselborn até já levou ministros de outros países a pedalar consigo. Em julho de 2015, durante uma visita do ministro luxemburguês a Washington, John Kerry (que na altura tinha a perna partida, após uma queda de bicicleta na Suíça) disse ao seu homólogo que ambos tinham “em comum” o facto de serem “ciclistas muito entusiastas”. Kerry propôs então uma viagem a dois com o ministro luxemburguês e Asselborn concordou, exigindo no entanto que o passeio se realizasse no Grão-Ducado. E assim foi: há dois anos, quando o então secretário de Estado norte-americano visitou o Grão-Ducado, Asselborn levou-o a dar uma volta na companhia do ciclista luxemburguês Andy Schleck, antigo vencedor da Volta a França. Foram só alguns quilómetros, para poupar o norte-americano, mas ao ministro luxemburguês não faltaria pedalada para mais.

O ministro antes da subida ao Mont Ventoux, há três anos. Foto: Facebook - Jang TdF





O homem que todos os anos é o campeão nas sondagens de popularidade dos políticos no Luxemburgo já foi também a estrela de um documentário sobre... ele próprio. "Foreign Affairs" ("Negócios Estrangeiros), do realizador iraniano Rafiy Pash, mostra-o em casa, em Steinfort, a cortar a relva de calções enquanto discute a situação no Iraque, a pedalar, a sua maior paixão, ou a visitar campos de refugiados. Nesse ano, "Foreign Affairs" foi o segundo filme mais visto nos cinemas luxemburgueses, no ranking dos títulos de produção nacional. O documentário sobre Jean Asselborn só foi destronado por outro, "Eldorado", sobre os portugueses no Luxemburgo.







Os apartes e comentários do ministro em visitas ao estrangeiro são bem conhecidos e divertem os jornalistas. O francês Gaston Carré, escritor e jornalista no Luxemburger Wort, recordou há pouco tempo um desses episódios, passado durante uma visita ao sultão de Agadez, no Níger. O sultão passou a audiência colado ao telemóvel, a interromper a conversa para atender sucessivas chamadas, levando Asselborn a exclamar: "Meu Deus, mas em que mundo vivemos?".



Foi Jean Asselborn quem conduziu a campanha para a eleição do Luxemburgo para o conselho não-permanente na ONU, em 2012, e nessa altura, disse, "o apoio dos países de língua portuguesa" foi fundamental para a eleição.

O mais recente episódio que levou o ministro às notícias foi o "Merde, alors!" com que calou o ultranacionalista italiano Matteo Salvini, durante um encontro sobre migrações, na Áustria. A discussão aconteceu quando o ministro do Interior italiano criticava a política europeia de asilo e também o ministro luxemburguês, por este ter dito que a Europa precisa de imigrantes para combater o envelhecimento da população. O político italiano disse que se opõe à ideia de receber imigrantes para "fazer filhos", afirmando que tem "uma perspectiva do mundo distinta" da visão do Luxemburgo e que prefere ajudar os jovens italianos a ter filhos, chegando mesmo a dizer que os países que querem acolher imigrantes querem usá-los como escravos. Foi quando a mostarda subiu ao nariz do luxemburguês. Indignado, interrompeu o italiano para lhe recordar que o Luxemburgo recebeu dezenas de milhares de imigrantes italianos que deixaram o país em busca de trabalho. "Merde, alors!", rematou.