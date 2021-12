Cidadãos dos 12 cantões do Luxemburgo vão mostrar, semana após semana, o melhor da sua região.

Luxemburgo 1

Iniciativa

O meu cantão é melhor do que o teu: Luxemburgo

"O meu cantão é melhor do que o teu" é a nova iniciativa do Contacto. Cidadãos dos 12 cantões do Luxemburgo vão mostrar, semana após semana, o melhor da sua região.

Rui Malheiro, de 39 anos, é o embaixador do cantão do Luxemburgo. Natural de Parada de Bouro, em Vieira do Minho, emigrou para o Grão-Ducado há 18 anos e é gerente de um restaurante na capital.

O português tinha o sonho de ser paraquedista nas Forças Armadas, mas acabou por encontrar no Luxemburgo uma nova paixão: a gastronomia. Tem uma curiosidade particular pelas línguas. Fala português, francês, italiano, espanhol, inglês e consegue ter "algumas conversas em grego". Nos tempos livres, adora cozinhar, jogar bilhar e viajar.

Rui junta-se ao padre André Lauer Favoretti, embaixador do cantão de Diekirch, a Joyce Mendes, representante do cantão de Clervaux, e a Valério Intambú, embaixador do cantão de Grevenmacher.

Em breve, terá mais novidades sobre "O meu cantão é melhor do que o teu".

