O meu cantão é melhor do que o teu: Clervaux

"O meu cantão é melhor do que o teu" é a nova iniciativa do Contacto. Cidadãos dos 12 cantões do Luxemburgo vão mostrar, semana após semana, o melhor da sua região.

Joyce Mendes, de 36 anos, vive em Eselborn com o marido e os quatro filhos e trabalha numa agência de limpeza. É a embaixadora do cantão de Clervaux.

A brasileira nasceu em São Paulo, mas cresceu em Itanhém, no interior do estado da Bahia. Em criança, sonhava ser jornalista. Viveu no Luxemburgo entre 2013 e 2015, antes de se mudar para a França. Em 2018, voltou ao Grão-Ducado. É apaixonada pelo calor e um bom churrasco.

Veja o que a jovem destaca na sua região:

Joyce junta-se ao padre André Lauer Favoretti, que é o embaixador do cantão de Diekirch.

Em breve, terá mais novidades sobre "O meu cantão é melhor do que o teu".

