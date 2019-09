Três dias na capital do Grão-Ducado deram vida a oito páginas de banda desenhada.

O Luxemburgo pelos olhos (e mãos) de um cartoonista

Sibila LIND Três dias na capital do Grão-Ducado deram vida a oito páginas de banda desenhada. Dos mitos históricos aos monumentos emblemáticos, Alfonso Díaz captou a alma desta pequena cidade, com o traço do seu lápis.

Alfonso Díaz é um homem do mundo. Fez das viagens parte da sua rotina e adicionou-lhes a paixão pelo desenho. Não se recorda da primeira vez que levantou voo, mas lembra-se da sua primeira “viagem desenhada”.

“Quando tinha oito anos, o meu pai foi para Nova Iorque em trabalho e nós fomos atrás. Eu e a minha irmã desenhámos um mapa da cidade, cortámos algumas fotografias de panfletos e revistas para destacar os monumentos incontornáveis que queríamos ver”, conta o designer mexicano de 33 anos. “Foi a minha primeira ‘traveltoon’, há 25 anos”.

Ilustração: Alfonso Díaz

Em todas as suas viagens, Alfonso levava um caderno e preenchia-o com anotações, bilhetes e desenhos. No final, tinha o hábito de enviar um postal desenhado à mão para a família e amigos. Foi melhorando cada vez mais o traço, conta, até a sua mulher o incentivar a divulgar os seus desenhos no Instagram. E assim começou o mytraveltoons, em 2016, um projeto que resulta do contacto pessoal do designer com a história e os locais mais emblemáticos da cidade.

Sinto-me mais inspirado enquanto estou no país e desenhar ajuda-me a lembrar aquilo que vi.

Em cada viagem, Alfonso aproveita o tempo livre para desenhar, seja no aeroporto, em bancos de jardim ou enquanto espera pela refeição num restaurante. Por vezes, faz mesmo uma pausa para captar o que está à sua volta. “Sinto-me mais inspirado enquanto estou no país e desenhar ajuda-me a lembrar aquilo que vi”.

2 Ilustração: Alfonso Díaz

Ilustração: Alfonso Díaz Ilustração: Alfonso Díaz

O Luxemburgo em banda desenhada

Em abril deste ano, o designer mexicano veio pela primeira vez ao Luxemburgo, acompanhado pela mulher, a filha bebé e o seu diário gráfico. “Por ser um dos países mais ricos do mundo, achei que iria encontrar pessoas mais snobs, mas na verdade foram todas muito descontraídas e simpáticas connosco”, conta.

Ilustração: Alfonso Díaz

Mesmo tendo medo das alturas, Alfonso não deixou de observar a paisagem – que deslumbra os turistas - sobre o Grund, a partir das muralhas das Casemates do Bock. Durante três dias, a família do cartoonista descobriu o centro histórico da capital e desvendou alguns dos seus trilhos verdes e lendas históricas, como a de Melusina.

Achei que iria encontrar pessoas mais snobs, mas na verdade foram todas muito descontraídas e simpáticas connosco.



Segundo a lenda, Siegfried, o primeiro conde do Luxemburgo, apaixonou-se por Melusina quando passeava pelas margens do rio Alzette. Melusina aceitou casar-se com Siegfried, com a condição de que aos sábados ela teria de estar só e o conde nunca a poderia ver. Ele aceitou. Durante muitos anos, viveram felizes juntos, até um dia, num sábado, o conde ter espreitado pelo buraco da fechadura para ver a mulher e quebrado o pacto. O segredo de Melusina foi exposto. A mulher em vez de pernas tinha uma cauda de peixe. Nesse momento, Melusina soltou um grito e foi engolida pela terra. O seu espírito ficou preso na fortificação do Bock (onde vivia o conde) e conta a lenda que Melusina reaparece a cada sete anos, na esperança de que alguém a liberte.

Ilustração: Alfonso Díaz

“Espero mesmo voltar ao Luxemburgo com mais tempo”, diz Alfonso. “Gostava de explorar para além da capital e ver os castelos e cidades à volta”.

As oito páginas de banda desenhada sobre o Luxemburgo vão ser publicadas num livro, juntamente com os cartoons da viagem de Alfonso à Bélgica e à Holanda. O livro vai estar disponível em suporte digital até ao final do ano. “Até lá", desafia Alfonso, "podem ler os que fiz das minhas viagens ao Brasil e à Península de Icatã, no México”.