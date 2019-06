O jihadista Steve Duarte “é um cidadão português e não tem nacionalidade luxemburguesa”, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

“O Luxemburgo não é responsável por Steve Duarte” - Jean Asselborn

O jihadista Steve Duarte “é um cidadão português e não tem nacionalidade luxemburguesa”, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

A reação do chefe da diplomacia luxemburguesa à entrevista de Steve Duarte foi registada pelo Luxemburger Wort e não deixa margem para dúvidas: Jean Asselborn preferia que Steve Duarte “não voltasse a reaparecer no Grão-Ducado”. Foi o próprio que o confiou ao jornal, acrescentando “compreender as preocupações do povo luxemburguês”.

As declarações surgem no dia a seguir à divulgação na imprensa nacional de uma entrevista que Steve Duarte deu a um canal de televisão curdo, no passado domingo, e na qual manifestou o desejo de regressar ao Luxemburgo para ser julgado e “recomeçar” uma vida nova.

Na verdade recai sobre o jihadista, de 32 anos, um mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público do Luxemburgo. Em maio, mês da sua captura, na Síria, pelas forças rebeldes curdas, o porta-voz daquela entidade, Henri Eippers, escusou-se a adiantar à Rádio Latina se Duarte iria ser extraditado para o Grão-Ducado. Apesar da insistência da nossa parte, Eippers remeteu-se ao silêncio sobre esta questão, não adiantado também se o Luxemburgo já tinha feito ou não esse pedido.

Certo é que Steve Duarte nasceu e cresceu no Grão-Ducado, mas agora Jean Asselborn fez questão de sublinhar que “não é luxemburguês”.

Manuela Pereira