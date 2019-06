Esta terça-feira, mais de nove mil pessoas estiveram presentes na procissão dançante de Echternach, considerada Património Mundial da Unesco há quase dez anos.

O Luxemburgo foi dançar (e rezar) a Echternach

Esta terça-feira, mais de nove mil pessoas estiveram presentes na procissão dançante de Echternach, considerada Património Mundial da Unesco há quase dez anos.

Documentada desde 1100, a procissão dançante de Echternach tem origem num ritual pagão retomado pelos missionários durante a cristianização da região. Esta tradição do Luxemburgo, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco desde 2010, é um tributo ao padroeiro Santo Willibrord, fundador da Abadia de Echternach, venerado pelas suas atividades missionárias e o dom de curar doenças.

Assim, todos os anos, durante séculos, o evento foi realizado no dia seguinte à segunda-feira de Pentecostes, no centro medieval da cidade de Echternach, a cidade mais antiga do Luxemburgo. Esta terça-feira não é exceção, apesar de, pela primeira vez, as escolas estarem abertas.

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, presidiu à celebração religiosa e afirmou à Rádio Latina que "dançar é rezar três vezes".



Mais de nove mil pessoas caminharam pelo centro da cidade, a maior parte peregrinos e membros de associações e paróquias do Luxemburgo, ao lado de peregrinos provenientes de Trier, Lorena, Holanda e Bélgica. Acompanhados pelos músicos, 39 grupos, vestidos de branco e preto, chegaram à basílica a dançar, seguindo os passos tradicionais deste evento: dois passos à esquerda, dois passos à direita. Depois, três passos em frente e dois passos atrás.

A cidade encheu-se de visitantes e curiosos que chegam de todos os cantos do Luxemburgo, mas também do estrangeiro, para participarem na dança particular.

