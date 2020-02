2019 foi o terceiro ano mais quente de sempre.

O Luxemburgo está em "sobreaquecimento"?

2019 foi o terceiro ano mais quente de sempre.

Nunca os termómetros do Luxemburgo estiveram tanto tempo acima de zero. Os últimos dados publicados pelo MeteoLux comprovam o que a ausência de gelo nas estradas do país, entre dezembro e janeiro deste ano, já vinha a anunciar.

Entre 1981 e 2010, a estação meteorológica de Findel chegou a registar desvios de 5º C. Estávamos em dezembro de 2015 e os termómetros atingiam os 6,8º, em comparação com os 1,8º de temperatura máxima registada há 20 anos.

Os meteorologistas salientam que a tendência tem vindo a agravar-se, sobretudo entre 2003 e 2019, e confirmaram que o ano passado foi o terceiro mais quente de sempre com as temperaturas a subir aos 40ºC durante o verão. Em 2018, a temperatura média do Grão-Ducado subiu aos, sem precedentes, 11,1º C, embora, no mesmo período a serviço meteorológico também registos aumentos menos significativos, entre os 0,1ºC e os 0,2º.

"A análise de longo prazo dos nossos dados desde 1947 mostra que, a partir de meados dos anos 90, as temperaturas médias anuais têm sido geralmente superiores ao período de referência 1981-2010", esclarece o MeteoLux.