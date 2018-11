Grão-Ducado surge como o país onde os trabalhadores menos mudam de emprego e menos procuram ativamente outro trabalho. No entanto, é um dos países onde o grau de satisfação com o emprego é maior.

O Luxemburgo é o país com menor mobilidade laboral

Paula CRAVINA DE SOUSA

Se pudesse mudar de emprego, ficaria onde está? Está satisfeito com o seu trabalho? Foi para responder a estas questões que a multinacional de recursos humanos Randstad fez e divulgou um estudo sobre mobilidade laboral. O Luxemburgo é o país onde os trabalhadores menos mudam de emprego. É preciso notar que não mudam, mas também não procuram outro trabalho. São duas das conclusões que podem retirar-se do Workmonitor Global Report.

O documento analisa vários indicadores ligados ao mercado laboral em 34 países de todo o mundo, entre Europa, Ásia e Estados Unidos. Foram questionados trabalhadores dos 18 aos 65 anos, com uma atividade por conta de outrem paga e com um horário laboral mínimo de 24 horas semanais. O estudo centra-se na responsabilidade social e no trabalho voluntário, mas analisa também outros fatores como a mobilidade laboral, o grau de satisfação e a vontade de mudar de trabalho. As respostas servem de medida dos sentimentos e das tendências do mercado laboral bem como do grau de motivação.

Ora, de acordo com o relatório, 92% dos trabalhadores no Grão-Ducado não tinham mudado de emprego nem de empregador nos últimos seis meses, a percentagem mais elevada entre os países analisados. Isto é, 92% desempenham a mesma tarefa na mesma empresa há, pelo menos, seis meses. O estudo Randstad Workmonitor mede também a predisposição para mudar de emprego. Os dados mostram que o Luxemburgo surge novamente no fim da tabela, com o menor “apetite” para ter um trabalho diferente: 62% afirmam que não estão ativamente à procura de um novo trabalho. Porém, 21% dos casos reconhecem que, embora não estejam ativamente à procura, estariam abertos a receber novas propostas se lhes fosse feita uma oferta de emprego. Por outro lado, apenas 3% dizem estar ativamente à procura de um trabalho novo, seja para melhorar a sua situação atual, seja para acumular empregos.

A justificação para estes resultados no Luxemburgo também é analisada. É que os trabalhadores aparecem como sendo dos mais satisfeitos com o seu emprego, daí não terem grande abertura para mudar de emprego: 74% dizem-se muito satisfeitos no seu local de trabalho. É nos Estados Unidos, Índia e México que os trabalhadores estão mais contentes; o Japão e Hong Kong são os países onde o grau de satisfação é menor.

Recorde-se que o desemprego está no nível mais baixo desde maio de 2009, em 5,5%, um dos níveis mais reduzidos à escala da União Europeia

