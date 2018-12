Onde se conta o caminho de um estudante de filosofia pelas artes marciais, cujo bisavô teve um papel histórico na Segunda Guerra Mundial, e que no próximo sábado vai participar no FAMAL, a apresentar uma arte marcial russa.

Luxemburgo 4 min.

O lutador português cujo bisavô ajudou a salvar o Luxemburgo

Nuno Ramos de Almeida Onde se conta o caminho de um estudante de filosofia pelas artes marciais, cujo bisavô teve um papel histórico na Segunda Guerra Mundial, e que no próximo sábado vai participar no FAMAL, a apresentar uma arte marcial russa.

Stefan de Moncada descobriu o systema por um caminho que começou em Platão. Confuso? Vamos explicar. Stefan tinha 17 anos quando descobriu a filosofia. “Quando descobri Platão e companhia, pensei que isso ia trazer alguma paz à minha vida”, ri-se. Tirou licenciatura na Faculdade de Letras de Lisboa e, ao mesmo tempo, começou a treinar aikido. Lá conheceu um monge zen que tinha na altura 60 anos. “Fui treinando com ele e descobrindo a prática da meditação, foi também com ele que descobri o systema. E aquilo que procurava na filosofia vim a encontrar no budismo zen, e mais tarde fui fazer mestrado com uma tese sobre o budismo. Procurava encontrar algum sentido nas coisas. A filosofia ajudou muito, mas o budismo ainda mais.”

Foi por isso que, além de filosofia, passou o tempo a ler outros pensadores de outras culturas. “Fui tirar o mestrado na Nova porque eles eram dos poucos que tentavam dar pensadores de fora do pensamento ocidental.” O seu orientador da tese foi António Caeiro, especializado em Aristóteles. “Ia com alguns conceitos budistas e ele ia tentar fazer a ponte com conceitos ocidentais.”

Apesar disso, não se considera um crente no budismo “Sou apenas um simpatizante”, diz, bem-disposto. “Não sou crente numa transcendência. Os meus pais são católicos, mas eu preciso do budismo apenas como instrumento de fazer um balanço daquilo que faço”. Nas artes marciais, começou aos 14 anos no kung fu, aos 17 “assentou”, como diz, no aikido.

Do budismo à arte marcial das tropas especiais russas



Stefan começou a treinar systema com o monge zen. Viam na internet e iam treinar como podiam. Em 2012 e 2013 veio a Portugal um instrutor de França e pôde ver se o que estava a fazer estava certo. “Em 2014 fui para o Canadá treinar com o Vladimir Vasiliev e com o Mikhail Ryabko [os dois principais instrutores de systema]”. No mesmo ano, fundou a escola Systema Lisboa.

Antes do fim da União Soviética, o systema era considerado um segredo militar. Só algumas forças especiais treinavam systema, a maioria das unidades militares treinavam apenas sambo de combate. Pela mão de Vladimir Vasiliev, que emigrou para o Canadá, o systema foi sendo conhecido em mais países.

Stefan nunca andou à pancada. “A primeira coisa que o Vladimir me disse foi ‘you are too nice’.” (risos) Só usei [o systema] na vida real para me acalmar. Embora, como diz o Vladimir, o systema é saber fazer o que deve ser feito. O Ryabko costuma dizer que temos de ser profissionais. O que nos leva à ideia de que não devemos ter emoções e não ter medo de magoar e de ser magoado. É nisso que se concentram os treinos”.

A popularidade atual da arte marcial russa tem a ver com a novidade, mas também com as suas características. “O systema só sai do segredo em que estava mergulhado a partir dos anos 90 e como não tem técnicas fixas, tem tido uma enorme popularidade em praticantes de outras artes marciais, porque eles veem a possibilidade de continuar a evoluir aproveitando o historial de cada um deles”. A abordagem “holística” da modalidade, vendo o corpo humano como um todo, é um outro aspeto que torna a arte marcial russa diferente.

O bisavô Aristides de Sousa Mendes

Stefan Moncada vem participar no festival de artes marciais do Luxemburgo (FAMAL), que se realiza no próximo sábado a partir das 18 horas, no OctogoneGym, divulgando o systema. A vida tem as suas consequências, apesar de Stefan nunca estar no Grão-Ducado, um seu familiar teve uma intervenção fundamental na história do país.

“Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português em Bordéus, de 1938 a 1940, e que pelo seu acto de bravura de passar vistos, à revelia das directivas de Salazar, salvou milhares de pessoas, entre estas membros da família grã-ducal luxemburguesa, como a Grã-Duquesa Charlotte e o então príncipe Jean” [avó e pai do atual grão-Duque Henri]”. Quem o afirma, numa reportagem do Contacto, é André Zwally, do comité fundador do Círculo Cultural Aristides de Sousa Mendes, que foi um político ativo do Partido Cristão-Social (CSV) e futebolista da seleção nacional e da Jeunesse de Esch nos anos 1970.

O ato de Aristides de Sousa Mendes de salvar 30 mil pessoas, desobedecendo às ordens do ditador Salazar, marcou toda a família. Stefan conta que todos os seus avós tiveram que emigrar, “o meu bisavô morreu em Portugal, mas os seus filhos, porque não encontravam emprego, dado o ato do pai, foram obrigados a emigrar”.

No entanto, Stefan nasceu em Portugal. “O meu pai regressou à sua terra para reabilitar a memória do seu avô, foi um combate muito difícil. Aristides Sousa Mendes só foi reabilitado oficialmente em 1988”.

Aqui no Luxemburgo subsiste apenas o esquecimento, apesar do português ter salvo a família grã-ducal e muitos membros do então governo do país do nazis, o seu papel é pouco lembrado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.