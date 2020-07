O Contacto falou com os três conselheiros municipais da cidade do Luxemburgo que pretendem acabar com a especulação imobiliária, construir mais habitação e baixar o preço das casas.

O longo caminho para resolver o problema da habitação

Nuno RAMOS DE ALMEIDA O Contacto falou com os três conselheiros municipais da cidade do Luxemburgo que pretendem acabar com a especulação imobiliária, construir mais habitação e baixar o preço das casas.

São três conselheiros municipais da cidade do Luxemburgo, da esquerda para a direita na fotografia: Guy Foetz, do déi Lénk; François Benoy, dos verdes; e Tom Krieps, do LSAP. Apresentaram uma moção para que a taxa de imposto imobiliário, sobre os terrenos para construção, fosse aumentada 30 vezes para 1.500 %, pressionando os proprietários a construírem imediatamente, em vez de especularem. A moção foi derrotada, mas os proponentes estão convictos que a guerra só agora começou.

Até aos anos 90, a comuna da cidade do Luxemburgo detinha 48% dos terrenos da Place de l’Étoile. Vendeu-os a um promotor privado. Qual a razão que neste caso, e em outros, os poderes públicos desistiram de ter um papel direto no mercado da habitação?

Guy Foetz (GF) – Dá essa impressão (risos). A Place de l’Étoile é um problema que dura há quase 30 anos. Há um Plan d’Amenegement Particulier (PAP) que foi votado há dez anos e nada aconteceu desde essa altura.

E esta incapacidade é uma escolha política ou é simplesmente incompetência?

– Tom Krieps (TK) – Penso que é um pouco das duas situações. Estamos todos de acordo que esta abdicação de intervir é uma má política. Mas é o resultado de uma escolha que defende que é preciso deixar a política da habitação nas mãos do setor privado e do mercado– se alguém quer fazer alguma coisa que o faça, porque a comuna não fará nada. Em relação ao caso da Place de L’Étoile, houve um longo processo, em que havia a obstaculização de uma pessoa que tinha uma parte importante do bolo. Não se podia fazer nada sem essa parte do terreno. Entretanto essa pessoa morreu, o terreno foi vendido, mas os investidores iniciais mudaram.

GF- Atualmente é um fundo do Qatar. O mesmo que investiu no Royal Amillius.

TK- Esses perceberam que, embora o PAP original fosse sobretudo para escritórios, com a falta de casas na cidade não era aí que podia haver a maior fatia do negócio. E quiseram fazer mais habitação. Não por alguma intenção caritativa, mas porque isso dá mais lucro. Não temos casas suficientes e temos escritórios a mais. Por isso, pediram para mudar o PAP. E isso não se faz de um dia para o outro. Mas é verdade que aquilo que é o fio condutor nesta história é que deixamos os fundos privados fazer o que querem e a autarquia da cidade não intervém. E o resultado não é brilhante.

GF – A comuna não só não constrói, como tem uma visão limitada do terrenos existentes para construir habitação. A autarquia da cidade considera edificáveis para habitação apenas cerca de 30 hectares, enquanto o LISER afirma, aquilo que nós consideramos na nossa moção, que há 117 hectares de terrenos passíveis de serem usados para construção de habitação. É uma grande diferença. Para a autarquia, para haver um terreno para construção, tem que haver já um PAP, e condições de financiamento da obra, é preciso também já estarem construídas infraestruturas públicas. Tudo isso são condições demasiado estritas e retiram da discussão a existência de outros terrenos já previstos dentro da área urbanizável da cidade e que a lei afirma que podem ter uma autorização de construção. O pacto da habitação permite, desde de 2008, que se durante três anos nada se passa num determinado PAP, a autarquia pode expropriar ou taxar essa inatividade. Mas nada é feito nesse sentido.

E qual a razão porque nada é feito? É uma convicção religiosa sobre a superioridade do mercado para resolver o problema da habitação ou pretende-se mesmo que os mais pobres e os imigrantes dificilmente possam viver na cidade? A maior parte da população ativa do Grão-Ducado é composta por estrangeiros mas dificilmente conseguem adquirir uma casa no Luxemburgo.

GF- Neste momento constrói-se cerca de dois terços de escritórios para um terço de habitação. É essa a política, se olharmos para bairros como Gasperich. Em tudo deixam-se os negócios mandar. É a política do DP (Partido Democrático) que manda na cidade há cerca de meio século.

Mas mesmo o DP prometeu construir mais habitação social.

GF– Há só entre um e dois por cento de habitação social.

FB– Esta situação também tem motivos políticos. Não nos podemos esquecer como se passam as eleições na cidade do Luxemburgo. Nas últimas eleições participaram 25 mil eleitores numa cidade que tem mais de 122.000 habitantes e cerca de 150.000 pessoas que trabalham aqui todos os dias. Eu digo sempre que as eleições aqui se decidem nos bairros burgueses de Limpertsberg e Belair. Isso depois reflete-se nas decisões política tomada pela câmara e como se vê na política de habitação. A maior preocupação do executivo da cidade é defender os interesses dos proprietários de terrenos. A cidade do Luxemburgo constrói alguma habitação social, mas numa escala demasiado pequena para as necessidades. É preciso ver as duas coisas: é necessário construir habitação social, havendo uma intervenção pública na construção; mas nunca se conseguirá resolver o problema da habitação se não se conseguir mobilizar também o setor privado.

Mas a política com os privados não se limita a ajudar a especulação? Em sede fiscal isso parece bastante claro: a taxação é muito baixa, tanto a nível dos impostos sobre os terrenos parados que podiam ser usados para construir, como até sobre os lucros dos fundos imobiliários.

GF- O problema é também que a propriedade para construção está muito concentrada. Mais de 60% dos terrenos da cidade estão nas mãos de muito poucos. A argumentação do CSV, outro partido da maioria que governa a cidade, é que se deve proteger as famílias que têm um pequeno terreno. Mas na realidade o que se está a fazer é proteger, em sede fiscal, os poucos proprietários individuais e empresas que têm muitos terrenos. O Statec e o LISER mostram isso nos seus números. Quando votamos o PAG (Plan d’Aménegement Général, o plano diretor municipal da cidade), as pessoas podiam reclamar, mas eram sempre as mesmas a fazê-lo. Essas pessoas têm terrenos em toda a cidade. Não são famílias modestas que estão a guardar um terreno para os seus filhos e netos. É uma questão de concentração de propriedade e de especulação.

Para contrariar isso é necessário chegar à expropriação ou basta mudar radicalmente a política tributária?

GF- O CSV o DP e os verdes não querem expropriações.

Há portanto uma pequena dissensão entre vocês.

TK– Por isso escolhemos utilizar a subida de taxas sobre os terrenos de construção que estão parados, para combater a especulação, aumentar a construção e tentar baixar o preço das casas.

FB– É preciso saber que quando se decide expropriar um terreno é preciso fazer muitíssimas coisas, o que dificulta a utilização desse instrumento para mobilizar terrenos. No entanto, ainda este mês, o ministro da Habitação vai apresentar um novo pacto para a habitação e uma nova lei que regulamenta os alugueres. Do ponto de vista nacional tenta-se mudar as coisas. Está-se a alterar o pacto para habitação que data de 2008, porque vemos que há muitos problemas no texto. Quer-se que as comunas recebam dinheiro para construir habitações. Neste momento só recebiam para construir infraestruturas. Aquilo que o ministro pretende é que as comunas possam mais facilmente construir casas que fiquem nas mãos das pessoas e não sejam usadas para especular. Vai haver dinheiro para isso, mas essas casas têm que ser usadas pelas pessoas e não como negócio. É uma mudança muito profunda. Outra coisa que está em discussão é quando os poderes públicos autorizam uma PAP, uma parte da habitação vá para o domínio público. Atualmente, os privados devem vender parte das casas a um preço abaixo do mercado. Simplesmente, porque o preço de mercado subiu tanto, o preço dessas casas tornou-se excessivo.

TK– Aqueles que têm dinheiro não podem comprar, porque essas casas estão reservadas para pessoas com menos posses; mas essas, dado o preço das casas, não o conseguem fazer. Tudo isso tornou praticamente inútil essa disposição do anterior do pacto para a habitação. Por isso é preciso mudar e dar um maior poder as comunas e ao Estado.

FB – Tudo isto está a ser discutido e sei que o ministro da Habitação pretende finalizar estas propostas ainda no mês de julho.

