A par do excesso e velocidade, o álcool na sangue continua a ser uma das maiores causas de morte nas estradas do Grão-Ducado. Numa nova campanha de sensibilização, a dupla Laurent Ernzer et Andy Bausch lembra que conduzir embriagado "custa vidas".

"O álcool custa vidas". Há uma nova campanha para sensibilizar os condutores do Luxemburgo

No Luxemburgo, o excesso de velocidade e o álcool continuam a ser as principais causas dos acidentes que resultam em vítimas mortais.

Só entre 2014 e 2018, mais de 1.100 condutores foram apanhados em flagrante delito pelas autoridades luxemburguesas com uma taxa de álcool no sangue superior à permitida por lei. Nesse sentido, o governo luxemburguês lançou uma nova campanha de sensibilização.

Assinados pela dupla criativa Laurent Ernzer et Andy Bausch, os spots podem ser vistos nos mais diversos meios. Desta segunda-feira em diante estão na televisão, no cinema, na imprensa, na internet e nas redes sociais.

