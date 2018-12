Os nossos colegas do Wort, do mesmo grupo do Contacto, publicaram estas belas fotografias sobre a chegada da neve ao Grão Ducado. Por todo o país, as ruas e os campos vestiram-se de um branco sem fim.

Luxemburgo 33

O inverno chegou ao Luxemburgo

Os nossos colegas do Wort, do mesmo grupo do Contacto, publicaram estas belas fotografias sobre a chegada da neve ao Grão Ducado. Por todo o país, as ruas e os campos vestiram-se de um branco sem fim.





33 Foto: Claude Windeshausen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Claude Windeshausen Foto: Lex Kleren Erpeldange Foto: Isabelle Loewenstein Foto: Miranda Colling Remerschen. Foto: Patrick Gloden Rollingen Foto: Claude Windeshausen Rollingen Foto: Claude Windeshausen Rollingen Foto: Claude Windeshausen Rollingen Foto: Claude Windeshausen Rollingen Foto: Claude Windeshausen Erpeldange Foto: Robert Britz Erpeldange Foto: Robert Britz Erpeldange Foto: Robert Britz Grevenmacher Foto: Mike Stronck via MyWort Grevenmacher Foto: Mike Stronck via MyWort Clervaux Foto: Danièle Defay via MyWort Clervaux Foto: Danièle Defay via MyWort Wiltz Foto: Eugène Fretz via MyWort Foto: Eugène Fretz via MyWort Préizerdaul Foto: Anne-Ly Prott via MyWort Préizerdaul Foto: Anne-Ly Prott via MyWort Foto: Anne-Ly Prott via MyWort Grevenmacher. Foto: Walté Jean via MyWort Ettelbrück Foto: Fernand Brachtenbach via Mywort L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren L'hiver est arrivé dans la capitale Foto: Lex Kleren





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.