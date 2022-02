Fernand Collet agiu com "coragem" e "sangue-frio", de acordo com a burgomestre da Cidade do Luxemburgo.

Cidade do Luxemburgo

O herói de Hamilius. Homenageado motorista que tentou salvar homem que se imolou na capital

Paula DE FREITAS FERREIRA Fernand Collet agiu com "coragem" e "sangue-frio", de acordo com a burgomestre da Cidade do Luxemburgo.

Chama-se Fernand Collet, é motorista de autocarro na Cidade do Luxemburgo há oito anos e na passada terça-feira tornou-se um herói improvável. Tudo porque sem pensar sequer duas vezes tentou apagar o fogo que consumia o corpo de um homem que se imolou na Boulevard Royal, na paragem do tram Royal Hamilius.

"Um ato de coragem", de acordo com o município da capital, que decidiu homenagear o jovem esta quinta-feira. E uma boa notícia, após o choque de uma atitude que emocionou os residentes da cidade e para a qual as autoridades ainda não avançaram nenhuma explicação.

Naquele dia, o homem sobreviveu, tendo em conta a ajuda rápida dos populares e, sabe-se agora, do motorista de autocarro, mas ficou em estado grave. Desconhece-se o seu estado de saúde atual.

Homem imolou-se em Hamilius, na capital De acordo com o relatório policial, a pessoa em causa está internada e corre perigo de vida.

Mesmo tendo em conta o provável choque de assistir a um episódio inimaginável - um homem a atear fogo a si próprio, ao início da manhã, no centro da capital - Collet tentou ajudar o homem agindo rapidamente e demonstrando "sangue-frio", de acordo com a discrição da comuna, que quis desta forma agradecer não o seu serviço, mas o seu exemplo.

No comunicado enviado às redações a dar conta do ato de bravura do motorista, a comuna enviou ainda uma imagem de Fernand Collet, ladeado pela burgomestre Lydie Polfer e por Serge Wilmes, primeiro vereador, em representação do Colégio dos Vereadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.