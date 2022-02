Faz um ano que António perdeu o filho de 18 anos, mortalmente esfaqueado por dois menores, na capital. O tempo não atenua o sofrimento de um pai. Só o aumenta, como conta ao Contacto.

Homicídio em Bonnevoie

O grito de dor do pai de Rafael

Paula SANTOS FERREIRA Faz um ano que António perdeu o filho de 18 anos, mortalmente esfaqueado por dois menores, na capital. O tempo não atenua o sofrimento, só o aumenta, como conta ao Contacto. O coração desfeito deste pai chora ainda mais com a "injustiça" de um dos acusados ter sido posto em liberdade, ao completar 18 anos, enquanto aguarda julgamento. E a justiça tarda, diz.

Em casa de Rafael, o jovem português de 18 anos, morto à facada por dois menores, há um ano em Bonnevoie, a vida nunca mais se recompôs. A dor do pai e dos três irmãos mais novos, não passa. Pelo contrário, "é cada vez maior". É que ao sofrimento enorme pela perda do filho e irmão junta-se o sentimento de injustiça, pelo facto, de um dos acusados ter sido posto em liberdade, quando completou 18 anos, e aguarda o julgamento.

O quarto de Rafael, o primeiro logo à entrada da casa, ainda está intacto. Mas só Carlos, o irmão de 13 anos, entra lá, para jogar PlayStation. As outras irmãs, Raquel, de 17 anos, e Sabrina, de 10 anos, não passam da porta. E se se demoram um pouco mais a olhar para a divisão agora despida de vida, as lágrimas voltam. "Já pensei em desfazer o quarto, para diminuir a nossa dor, mas os irmãos não me deixaram, sobretudo os mais velhos, dizem que ainda não é altura. Mas custa muito olhar para o quarto dele", conta António, o pai com voz embargada. Pela casa, fotos do primogénito deste casamento português, e um altar com velas sempre acesas, iluminando uma fotografia de Rafael, tentam atenuar o desespero na fé das orações. "Esta dor não passa, continua a crescer", assume o pai do jovem assassinado a 26 de janeiro de 2021, fazendo tremer as palavras que lhe saem a custo.

2 No dia em que se cumpriu um ano após a tragédia, a família, amigos e colegas de Rafael colocaram flores e velas no local onde morreu esfaqueado por dois menores. Foto: António Pires

O Rafael era o amor do bairro, muito calmo. Cá em casa ajudava-me nas tarefas e na limpeza ao fim de semana, e andava feliz com a escola e o trabalho numa farmácia- António, pai de Rafael

Incompreensão, sofrimento e revolta passaram a dominar o quotidiano desta família portuguesa em Bonnevoie, o bairro na capital do Luxemburgo, onde vivem. E onde o seu Rafael foi morto, à facada, por dois adolescentes menores, de 15 e 17 anos, seus conhecidos desde há anos, no liceu. Um crime que chocou o país e deixou a própria classe política consternada pela violência dos atos entre miúdos tão novos neste pequeno país.

"O Rafael era o amor do bairro, muito calmo, todos o dizem. Cá em casa ajudava-me nas tarefas e na limpeza ao fim de semana, e andava feliz com a escola e o trabalho numa farmácia. Como pode isto acontecer? Ele andava todo contente, coitadinho", exclama o pai inconformado. Também os amigos e gente do bairro definiram Rafael como um rapaz "calmo", "gentil" e "introvertido" quando se reuniram para prestar a primeira homenagem ao filho do bairro, dois dias após o crime, no local onde perdeu a vida, e ainda incrédulos com a violência da tragédia.

Desde há quase quatro anos, que António, 59 anos, cuida sozinho dos filhos, pois "a mãe deles voltou para Portugal". A partir dessa altura, António, motorista de uma empresa, passou a trabalhar a meio tempo, para conseguir cuidar dos seus quatro meninos, "levá-los à escola, cozinhar e tratar das tarefas domésticas". Rafael, de 18 anos, era o mais velho deste casamento. Em Portugal, há outros três irmãos de uma relação anterior.

"Ele faz-nos muita falta, fez anteontem um ano, mas continua muito difícil, para mim e para os irmãos, cada vez mais", assume este português, natural de uma aldeia da Guarda, que emigrou com a mulher para o Luxemburgo, tinha Rafael um mês de vida.

No dia em que se cumpriu um ano após a tragédia, a família, amigos e colegas de Rafael reuniram-se numa homenagem ao jovem, colocando flores e velas no local onde o português morreu esfaqueado. Alguns foram também com os pais e irmãos ao cemitério onde estão depositadas as cinzas de Rafael, numa pequena urna. "Connosco foi o amigo que estava com o meu filho, no momento do ataque e que ainda levou uma facada na virilha, mas conseguiu fugir e sobreviveu. O Rafael não, e ficou logo ali".

Na altura, António tentou saber o que sucedeu junto do amigo sobrevivente, mas ele só chorava e depois nunca mais lhe quis perguntar. "Eles os dois eram os melhores amigos desde a primária, andavam sempre juntos, mas eu ainda não tenho coragem de lhe pedir para ele me contar tudo".

Nem os vídeos do violento confronto, filmados por transeuntes e moradores e que circularam depois nas redes sociais, o pai enlutado quis ver. Ainda não consegue.

O dia em que "tudo acabou"

O calendário continua aberto na página que assinala o dia 26 de janeiro de 2021. E continua pendurado na parede de casa. O dia "em que acabou tudo", insiste António, reconhecendo ser "pelos outros meus filhos que tento ganhar forças para continuar, mas é muito complicado".

Na terça-feira fatídica, Rafael tinha saído do trabalho e ido ao dentista. "Depois foi pagar umas faturas e veio para casa. Disse-me que iria sair um pouco e foi a última vez que o vi, eram cerca das 6h30 da tarde", lembra António com a voz de novo embargada.

Dois polícias acompanhados de dois psicólogos bateram-me à porta, foi só quando soube o que tinha acontecido. Tinham-se passado horas e ninguém me avisou. Pai de Rafael

Rafael tardava em chegar e o pai pensou que "ele tivesse ido comer um kebab com os amigos, como fazia de vez em quando". A pior notícia que um pai pode receber só chegou depois das 22h00. "Dois polícias acompanhados de dois psicólogos bateram-me à porta, foi só quando soube o que tinha acontecido. Tinham-se passado horas e ninguém me avisou. O Rafael morreu no local do ataque pelas 7h30 da tarde. Acabou tudo para mim, nesse dia", diz António com a emoção a voltar a cortar-lhe o discurso.

"Éramos todos felizes aqui em casa, o Rafael andava todo contente pois gostava muito do trabalho e queria no futuro continuar a trabalhar numa farmácia", refere António.

Horas depois do crime, os dois menores, principais suspeitos do homicídio, acusados de "homicídio premeditado2 foram detidos. Ambos os adolescentes, um de 15 anos e outro de 17 anos à data do crime, foram colocados na Unidade de Segurança de Menores (Unisec) em Dreiborn, um centro de detenção para menores.

Só que o mais velho, o presumível autor das facadas que mataram Rafael completou 18 anos, segundo António, e como atingiu a idade adulta, foi posto em liberdade, "embora vigiado". A investigação sobre o homicídio de Rafael ainda não está concluída, por isso ainda não há data para o julgamento dos dois menores. Só que esta liberdade de um dos principais suspeitos deixou a família "muito revoltada".

"Nós não conseguimos fazer o luto com esta injustiça do presumível autor estar cá fora, nem conseguimos ter paz", confessa António contando que ele e os filhos, sobretudo, os mais velhos, Raquel e Carlos, "têm medo que ele lhes apareça à frente".

O pai não o conhece, mas os filhos, Raquel e Carlos sim, pois "andavam todos no mesmo liceu", no Liceu Técnico de Bonnevoie, que Rafael também frequentava. Um deles chegou a ser colega de turma de Raquel, como ela lembra.

"Era o meu irmão grande"

"A justiça está a demorar, e eu não sei se vou aguentar", confessa o português inconformado. Também Raquel, de 17 anos, se diz "revoltada" pela liberdade que deram ao jovem que terá morto o irmão. Sem Rafael, a jovem, sente agora "uma maior responsabilidade", como confessa ao telefone.

"É muito difícil isto tudo e temos de nos apoiar muito uns aos outros", vinca Raquel, a quem o seu irmão mais velho faz "tanta falta". "Era o meu irmão grande, perguntava-me sempre como eu estava, protegia-me muito, mais do que eu imaginava. Os seus amigos disseram-me que o Rafael estava sempre atento a onde eu andava", conta a jovem, a quem agora cabe "proteger os irmãos, apoiá-los". E dar força ao seu pai. "A vida aqui em casa nunca mais foi igual". Os amigos de Rafael continuam preocupados com a família. "No liceu e na rua perguntam-me sempre como nós estamos, se estamos bem", diz a jovem que também já começou a trabalhar, além de continuar nas aulas.

Rafael frequentava o Liceu Técnico de Bonnevoie. Foto: Guy Jallay

"Os meus filhos continuam a sofrer muito a perda do irmão mais velho, e há momentos muito difíceis. A Raquel tem horas que ainda chora muito, vamos muito ao cemitério visitar a pequena sepultura, é o nosso refúgio" para acalmar a dor, conta António, emocionando-se de novo, ao lembrar que "nem nos conseguimos despedir dele em paz". "Tive de ir reconhecer o corpo do meu filho, numa espécie de morgue, um edifício com câmaras frigoríficas onde estão as pessoas mortas e só depois de autopsiado pudemos fazer o enterro", recorda.

A burgomestre da capital, Lydie Polfer, decidiu oferecer os custos da última homenagem ao jovem de Bonnevoie e "ofereceu-nos também o local no cemitério, por 30 anos, onde está a pequena urna", diz António salientando que a autarca esteve com eles.

"É uma tragédia! Fiquei realmente chocada com o que aconteceu com esse menino de 18 anos, cuja família mora em Bonnevoie e que tem três irmãos. Fui na quinta-feira ao local onde aconteceu. Uma de suas irmãs também estava lá. Estávamos obviamente num estado de tristeza e desespero, assim como a família da vítima. Muitos dos amigos da vítima estavam presentes e expressaram os mesmos sentimentos de profunda emoção e tristeza", contou Lydie Polfer em entrevista ao Le Quotidien, dias depois do crime.

O pai e irmãos do jovem assassinado agradecem a atenção da burgomestre, mas o que o pai deseja mesmo é que os responsáveis pelo desaparecimento prematuro do seu filho sejam "julgados e condenados".

Como o processo está a demorar, António já pediu uma reunião no Ministério da Justiça: "Quero falar com a ministra Sam Tanson para saber o que se passa, mas ainda não há data marcada para o encontro". "Já fui ao parquet [Ministério Público] perguntar e eles garantem-me que está tudo a andar e que não se esquecem de nós, pedem para eu ter calma, mas é tão difícil", reconhece o português.

"Escandaloso", diz CSV

Um ano depois da tragédia, o processo de investigação ainda não está concluído, como confirma ao Contacto o Ministério Público. "A investigação sobre o incidente fatal de 26 de janeiro de 2021, em Bonnevoie, ainda está em curso", declara o porta-voz do Ministério Público explicando que "estão em curso verificações, incluindo vários relatórios de peritos que geralmente levam muito tempo". E que, "o magistrado examinador está dependente destes relatórios de peritos".

Este responsável confirma também que "um dos dois adolescentes envolvidos ainda se encontra na Unidade de Segurança para menores de Dreiborn" e que "o outro adolescente está de facto em liberdade, mas acompanhado e supervisionado de perto".

O local do crime no bairro de Bonnevoie. Foto: António Pires

A libertação de um dos acusados por ter completado 18 anos, em maio de 2021, choca também o deputado Laurent Mosar, do CSV, da Comissão de Justiça.

Este deputado concorda com o sentimento do pai de Rafael, de que se trata de uma "injustiça", a libertação de um dos presumíveis autores da morte do seu filho. Mais do que isso. "É escandaloso e inaceitável que um menor acusado de homicídio voluntário seja libertado quando se torna adulto" ao completar 18 anos, vinca ao Contacto o deputado Laurent Mosar.

Razão pela qual, adianta, o seu grupo parlamentar "já depôs uma proposta de lei" na Câmara dos Deputados para alterar esta situação. "Posso dizer que o Governo considerou positivo esta proposta e estou confiante que ela seja tratada o mais breve possível", realçou o deputado do CSV.

A proposta de lei elaborada, após o caso de Rafael, considera "inaceitável que um menor que seja acusado de ter morto outro adolescente com uma arma branca – pouco mais velho do que ele e que, portanto, tenha sido objeto de uma medida provisória de colocação por parte do juiz de instrução – seja libertado na natureza pela simples e (não tão) boa razão de, entretanto, se ter tornado um adulto", lê-se no documento. O adequado será, no futuro, e "analisando caso a caso", poder ao acusado que completa a maioridade "ser aplicado o direito penal comum", ou seja, continuar o acusado detido, mas numa "estrutura apropriada e sujeito a um tratamento adequado para a sua idade".

Para Laurent Mosar é difícil de prever se a aprovação desta proposta de lei, no âmbito da reforma da proteção de menores, e a sua entrada em vigor, ainda irá abranger o caso concreto do assassinato do jovem português, e colocando novamente na prisão o suspeito libertado, enquanto aguarda o julgamento.

O pai e a irmã de Rafael desejam que o julgamento aconteça o mais breve possível e que os autores da morte do meu filho "sejam punidos". António sabe que nada trará o seu menino de volta mas, pelo menos, que a justiça funcione. Um ano se passou desde o crime e tanto António, como os filhos mais novos, ainda estão a ser acompanhados por psicólogos. "As minhas sessões sou eu que pago e agora irei a uma nova consulta dentro de dias, porque estou a precisar. Estes dias têm sido os piores de gerir", confidencia.

