Não me conformo com a ideia de que neste país haja dezenas de restaurantes italianos, franceses e japoneses premiados pela Michelin e pela Gault&Millau – mas nenhum português.

A fava

O grande restaurante português que não existe no Luxemburgo

Comer fora é capaz de ser um dos poucos hábitos que as 170 nacionalidades que vivem no Luxemburgo praticam com frequência. O acaso parece ter juntado neste enclave centro-europeu um exército multicultural de foodies, apreciadores de boa comida e bom vinho. Cá eu acredito que a gastronomia portuguesa é uma das mais ricas e subestimadas cozinhas do mundo. Mas é capaz de ser hora de fazer uma pergunta. Não serão os portugueses os piores inimigos da sua própria comida?

Deixem-me explicar o meu ponto. O Luxemburgo é o país do mundo com a maior quantidade de restaurantes com estrelas Michelin per capita. Há gosto pela alta gastronomia e há poder de compra para sustentá-la. Num país onde um quinto da população é de origem portuguesa seria simplesmente ingénuo pensar que a comunidade não participa nesta paixão pelos tachos. E a verdade é que não faltam cozinheiros, empregados de sala ou clientes lusófonos de enorme qualidade. O que falta, francamente, é um restaurante de topo.

Atenção: há excelentes restaurantes e excelente comida portuguesa a ser servida no Grão-Ducado. Encontram-se neste país refúgios magníficos para uma cabidela ou um arroz de lampreia, um cozido ou uma feijoada, uma orelha de porco, um bacalhau ou um leitão. Mas há uma filosofia na restauração portuguesa neste país que acho redutora: só é prato bom se for prato farto. Não é que eu queira passar fome quando for jantar fora. Mas também gostava de apresentar ao resto do mundo a diversidade e o requinte que possuímos. Não me conformo com a ideia de que neste país haja dezenas de restaurantes italianos, franceses e japoneses premiados pela Michelin e pela Gault&Millau – mas nenhum português.

Nos últimos dez anos houve uma pequena revolução na gastronomia portuguesa. O país quase triplicou o número de estrelas Michelin neste período e criou um discurso global de modernidade sobre a sua culinária. Os sinais da vivacidade da cozinha portuguesa crescem em diferentes geografias. Querem saber de restaurantes portugueses estrelados no estrangeiro? Há-os em Macau, Londres ou Budapeste, por exemplo. Será assim tão injusto perguntar porque é que não os há no Luxemburgo, onde o poder de compra e o interesse pela alta cozinha são tão evidentes?

Tenho vários amigos que apreciam verdadeiramente a boa comida. Quase todos elogiam a nossa gastronomia, mas também sei que eles pensam que nós resolvemos tudo no tacho, na grelha e num bom refogado. E eu gostava de lhes contar outra história. De como fumamos e curamos bem os nossos alimentos. De como temos técnicas apuradas de tempero e equilíbrio de sabores. De como sabemos instintivamente que tratar demasiado o peixe é crime. Acredito que temos de mostrar melhor o nosso melhor. Não devíamos precisar de apresentar um cordon bleu à la sauce champignon no menu para ter sucesso. Até digo mais: está na hora assumirmos que não somos especialistas em molhos. Mas temos algo que mais ninguém tem. Somos malandrinhos.

