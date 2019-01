O grão-duque Jean, nascido no castelo de Berg a 5 de janeiro de 1921, celebra o seu aniversário neste sábado. O pai de Henri, atual grão-duque do Luxemburgo, esteve à frente do Grão-Ducado de 1964 a 2000.

O grão-duque Jean festeja os seus 98 anos

Depois de ter estudado no Reino Unido e no Canadá, juntou-se à prestigiada unidade militar Irish Guards em 1942. Participou como oficial na libertação da Europa da ocupação nazi e foi recebido com entusiasmo no Luxemburgo a 10 de setembro de 1944.

Sucede à sua mãe como grão-duque do Luxemburgo depois da grã-duquesa ter abdicado a 19 de novembro de 1964.

Depois de um reinado próspero de 36 anos, o grão-duque Jean abdica a 7 de outubro de 2000 em favor do seu filho mais velho e retira-se para o castelo de Fischbach.

Em 2005, a sua esposa, a grã-duquesa Joséphine-Charlotte, falece.

Há dois anos, a poucos dias de comemorar os seus 96 anos, o grão-duque foi internado alguns dias no hospital para debelar uma bronquite. A partir dai, as suas aparições públicas tornaram-se mais raras.

6 O grão-duque Jean, bebé. Edouard Kutter / Photothèque de la Ville de Luxembourg

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O grão-duque Jean, bebé. Edouard Kutter / Photothèque de la Ville de Luxembourg 12 setembro 1944: o príncipe Jean sob o balcão da câmara de Dudelange. Foto: Cour Grand-Ducale/RTL O grão-duque Jean ao lado do grão-duque Henrique. Foto: Archives Cour Grand-Ducale/RTL

Foto: Cour grand-ducale

Foto: Cour grand-ducale Em dezembro de 2016, o grão-duque Jean celebrou o 125º aniversário da dinastia junto a toda a família. Foto: Pierre Matgé





