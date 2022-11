Em Portugal, Diogo Cabral é dono de uma empresa e tem um centro de formação, mas emigrou há dois meses para o Luxemburgo com um único objetivo: "juntar dinheiro". Este é mais um "retrato" dos novos imigrantes portugueses no Grão-Ducado.

Os novos portugueses no Luxemburgo

O gestor que veio ser servente de obras no Grão-Ducado

Paula SANTOS FERREIRA Em Portugal, Diogo Cabral é dono de uma empresa e tem um centro de formação, mas emigrou há dois meses para o Luxemburgo com um único objetivo: "juntar dinheiro". Este é mais um "retrato" dos novos imigrantes portugueses no Grão-Ducado.

Diogo Cabral, 32 anos, é um novo servente nas obras atípico no Luxemburgo. Este português tem um curso superior de gestão, é empresário em Portugal, dono de uma empresa de mediação imobiliária, e também fundador e gestor de centro de formação profissional. Apesar de ter já uma carreira composta decidiu emigrar para o Luxemburgo para trabalhar nas obras, pela primeira vez na vida. A razão? “Juntar dinheiro”.



Não que Diogo Cabral não tenha já um rendimento mensal em Portugal. Contudo, quer ganhar mais dinheiro. “Quero juntar capital para ampliar a minha empresa imobiliária, estender-me também ao setor da construção civil”, como conta, no final de um dia de trabalho “duro”, num estaleiro do Grão-Ducado.

“Decidi que iria emigrar para juntar dinheiro. Falaram-me do Luxemburgo, um dos países mais ricos da Europa, e com o salário mínimo mais elevado. Pesquisei muito sobre este país. Quis vir para cá trabalhar para o meu objetivo, e descobrir como é aqui a vida”, diz Diogo Cabral, sublinhando que, em Portugal, “é impossível juntar dinheiro para poder investir, e ajudar a desenvolver o país”. A solução foi emigrar.

No dia 8 de setembro, este português pisou, pela primeira vez, o Grão-Ducado, com a fé em Deus como única companhia, e sem conhecidos à sua espera. Cheguei e comecei logo a procurar trabalho, qualquer coisa. Graças a Deus, sete dias depois assinei logo um contrato, numa empresa de construção, e comecei a trabalhar. Não tenho qualquer experiência, mas estou a aprender com muito empenho”.

Diogo Cabral decidiu emigrar para o Luxemburgo sozinho, mas tendo a fé em Deus como companhia. António Pires

"Poupar ao máximo"

Para “poupar o máximo” optou por alugar um quarto numa casa partilhada, em Nittel, na Alemanha. “No Luxemburgo, é tudo caríssimo, pedem entre 800 euros a 1200 euros, em média, por um quarto. Em Nittel é mais barato, mas demoro quase duas horas de transportes públicos, de casa até ao ponto de encontro na empresa, perto de Mamer”, explica Diogo, ainda com as roupas de trabalho, bem distintas do fato e gravata com que se apresenta como empresário ou gestor do centro de formação na área da construção civil, em Lisboa. Ou ainda a farda de comissário de bordo que vestiu, durante quase um ano, enquanto trabalhou numa empresa de aviação privada portuguesa. Nessa altura, esteve três meses a viver em hotéis, de quatro e cinco estrelas, na Argélia, para uma operação especial de peregrinos.

A falta de fato e gravata não é nada que o incomode, apressa-se a dizer o português, embora assuma que nunca pensou em ser “servente nas obras”. “Nunca tive muito jeito para trabalhos manuais e mesmo as coisas do IKEA pedia a alguém para as montar”, lembra, a rir, num sábado de descanso, em Nittel, onde posou para a fotos da reportagem. Mas, o que aprenderá irá ser-lhe “muito útil quer na escola de formação quer como futuro construtor civil”.

Um segundo chefe [português] desanimou-me bastante, foi muito mal educado para mim, parecia que estava a fazer tudo para eu voltar para Portugal Diogo Cabral

“Trabalhar na construção é duro e pesado e sinto que não é para todos, mas eu sou muito determinado e até estou a gostar. Aqui o salário por hora é muito superior ao de Portugal”, admite Diogo Cabral, fazendo questão de agradecer ao seu chefe.

“É um português bem-formado que acreditou em mim, me deu uma oportunidade e se preocupou comigo”. Mas, já teve uma “má experiência”, durante uns dias em que mudou de equipa.

“Esse segundo chefe desanimou-me bastante, foi muito mal educado para mim, parecia que estava a fazer tudo para eu voltar para Portugal. Infelizmente, já me tinham avisado que eu poderia encontrar portugueses não apoiam os compatriotas recém-chegados, o que me envergonha como português”. Agora, Diogo Cabral voltou para a equipa do primeiro responsável que muito elogia e, por isso, está “feliz de novo”.





A única extravagância que pretende cometer na sua vida poupada, no Luxemburgo, é a compra “de um chaço velho” para ir trabalhar. “Tenho de apanhar o primeiro autocarro às 04h40 da madrugada, para chegar antes das 07h00 ao meu local de trabalho. Em Portugal, nunca andava de transportes públicos”. De resto, gasta o menos que pode. Apesar do Luxemburgo ser um país caro, Diogo Cabral está admirado com os preços dos alimentos e bens essenciais, “semelhantes aos de Portugal e, por vezes, até mais em conta nas promoções”. “É o que constato, por exemplo, no Auchan que também existe em Portugal”, acrescenta.

Sou viciado em trabalho e percebi que a vida aqui é toda voltada para o trabalho, que é o que eu pretendo: trabalhar, comer e descansar para mais um dia de trabalho Diogo Cabral

Para já, está a gostar do novo país. “Sou viciado em trabalho e percebi que a vida aqui é toda voltada para o trabalho, que é o que eu pretendo: trabalhar, comer e descansar para mais um dia de trabalho. Este é um país que quer desenvolver-se ainda mais e onde existe respeito entre os residentes”.

E é no Luxemburgo que pretende continuar “até juntar o capital” que precisa, para a primeira fase da ampliação. Depois, voltará a Portugal para investir, mas planeia já um segundo regresso, para “juntar novamente dinheiro”, e assim será, até realizar o sonho de uma empresa grande e de sucesso em Portugal.

"Trabalhar na construção é duro e pesado e sinto que não é para todos, mas eu sou muito determinado e até estou a gostar", afirma o português. António Pires

O passo seguinte

Há outro plano em mente: “Sou empreendedor e quero apalpar terreno para ver o que posso fazer aqui, como empresário. A dimensão do mercado do Luxemburgo é quase três vezes a do português, além de estar no centro da Europa”. Por isso, quer aprender bem a falar francês para levar em frente o seu novo projeto e já está num curso gratuito online.

Saudades do país natal, não sente. “Amo o meu país, mas choca-me a sua governação, o estado em que está. Tenho saudades da minha mãe, que não queria que eu emigrasse. Agora, irei lá pelo Natal, no período de paragem da construção aqui”.

Diogo Cabral assume ser uma “pessoa solitária”, por isso, não o incomoda estar sozinho, antes pelo contrário: “Sinto-me vivo, porque a cada hora descubro algo que para mim é completamente novo. Além de que tenho a minha fé em Deus que me acompanha sempre”.

