Passou de engenharia para a gestão porque queria perceber melhor como funcionava a economia. Paul Peckels trabalhou numa fábrica, num banco, nos correios e agora dirige o grupo que edita o Wort.

O gestor que gosta de consertar coisas

Nasceu na capital do Luxemburgo. “O meu pai era jurista e a minha mãe enfermeira”, lembra Paul Peckels, CEO do grupo Saint Paul que publica o Wort. Estudou no liceu Athénée, o critério da escolha foi a distância. “Era o mais próximo da minha casa. O outro liceu era 400 metros mais longe”. Estudou na Suíça engenharia e anos depois voltou a estudar gestão. Assume que se interessa muito por tecnologia, “continuo a ser uma pessoa que gosta de trabalhar com as mãos. Normalmente sou eu que faço todas as reparações de urgência nas instalações eléctricas dos meus amigos”.

Gostou muito de tirar engenharia e de trabalhar na fábrica da DuPond, mas a certa altura quis perceber melhor a sociedade. “A engenharia era muito técnica e eu gostava de perceber como funciona a economia e o capitalismo, e como engenheiro isso não era possível. Isso fez-me ler e tentar aprofundar essas questões”.

Na empresa em que estava, os engenheiros ia mundando de setor. Esteve três anos na fábrica, depois esteve dois anos e meio nos serviços técnicos. “Era o engenheiro responsável por resolver os problemas técnicos com os clientes. Conhecia bem o produto e sabia quais eram os potenciais problemas com o produto e que tipo de problemas mais comuns tinham os clientes”. Dois anos depois, passou para o setor comercial.

Sete anos na DuPond decidiu fazer um MBA. “Depois de fazer esta pós-graduação procurei um trabalho no Luxemburgo, queria fazer outra coisa, mas no Grão-Ducado. Procurei na banca, dado que a praça financeira já na altura tinha uma enorme importância”. Foi para o Banque et Caisse d’Épargne de l’Étar, especificamente para o departamento de gestão de risco. “Que é uma área muito técnica e muito matemática, para a qual os estudos de engenharia me tinham dado uma formação acrescida”.

Isso deu-lhe instrumentos para o seu trabalho hoje no grupo do Wort? “Certamente, o risco está sempre ligado ao negócio de uma empresa. O nosso ofício está centrado na evolução dos media. Não emprestamos dinheiro, não temos risco de contrapartida. Não temos problemas de mercado no sentido que não possuímos uma carteira de ações de outros. Mas o grande risco está ligado à evolução no mercado dos media: em que se cruzam não só as mudanças tecnológicas como as mudanças nos hábitos de consumo de informação dos leitores. O maior problema para nós: não é a pessoa que lê outro jornal, mas é o facto de poder haver um número crescente de pessoas que não lê nenhum jornal”.

Com o advento da Internet agravou-se a sensação que a informação é como o oxigénio: tem imenso valor de uso, mas ninguém paga por ela. “Uma situação que os responsáveis dos meios de comunicação têm responsabilidades por terem dado durante muito tempo conteúdos online totalmente gratuitos, o que faz com que o público não tenha uma correta avaliação do valor das coisas que acede”. Os leitores pagarem a informação é um princípio fundamental para garantir a independência dos media.

“Estamos convencidos que a assinatura é muito importante, não só por causa do dinheiro, mas pelo o ato simbólico que é o cliente estar disponível a pagar uma informação de qualidade. É também um rendimento que tem uma outra vantagem o nosso leitor paga a nossa credibilidade e independência. É diferente de viver apenas da publicidade. Nós já tivemos experiências em que grandes anunciantes não ficaram contentes com os artigos, nós tivemos que explicar que uma coisa é a parte comercial e outra a editorial”.

Leu o romance “Page Blanche”, do jornalista do Wort Gaston Carré sobre o processo de reestruturação do grupo, considera que a potencial contradição entre o modelo de informação dominante na Internet e a manutenção da qualidade jornalística vai exigir muito esforço: “É um desafio que só pode ser ultrapassado pela a afirmação da qualidade jornalística. Não podemos fazer compromissos. Mas isso exige também ter em conta o que querem os nossos leitores. O leitor deve estar pronto a pagar. Devemos dar informação trabalhada, exclusiva, mas que deve ter a capacidade de ser interessante”, sublinha.

Na história dos media no Luxemburgo há um grupo ligado aos socialistas e outro propriedade da igreja. Isso condiciona ainda o grupo do Wort? “Desde que estou aqui – na altura com um novo redator em chefe, que já não se encontra aqui, Jean-Lou Siweck – que o objetivo é fazer um grupo profissional independente das orientações políticas. É evidente que esse objetivo é uma ambição, mas há uma história e um caminho para fazer. Muito já foi feito. Para nós é claro que se deve separar o domínio da opinião dos factos. E fazer sempre uma informação profissional. Queremos ser lido por todos, sem que os leitores pensem que haja uma mensagem política e religiosa escondida”, defende.

Qual a importância que o grupo dá aos media portugueses? “Seguimos enquanto grupo de edição a evolução demográfica do país. Temos Contacto há 50 anos, rádio Latina há 25 anos. Vamos investir porque é um mercado cada vez mais importante. A imigração portuguesa faz parte da vida do Luxemburgo”, afirma.

Sobre o futuro aponta três prioridades: o combate às alterações climáticas; a adaptação continua do Luxemburgo às mudanças económicas no mundo; e a luta pela manutenção de medias com a saúde financeira que garantam a sua independência. “A existência de media e a sua liberdade é um garante da democracia. É preciso trabalhar para isso”.