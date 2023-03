Caso aconteceu no debate parlamentar após a assinatura do acordo da tripartida.

O gesto insólito da deputada do Déi Lénk no Parlamento luxemburguês

Redação O debate sobre o acordo tripartido, na terça-feira no Parlamento, foi muito acalorado. No centro da polémica estiveram a deputada Myriam Cecchetti, do Déi Lénk, e Dan Kersch, antigo ministro e deputado do LSAP. A deputada já pediu desculpas pelo gesto.

O debate de terça-feira sobre o acordo tripartido, assinado apenas algumas horas antes pelos parceiros sociais e o Governo, foi animado na Câmara dos Deputados.

No centro da ação estiveram Myriam Cecchetti, deputado do Déi Lénk e Dan Kersch, antigo ministro e deputado do LSAP, envolvidos numa troca acalorada de palavras que terminou com a deputada a mostrar o dedo do meio ao colega. Segundo Myriam Cecchetti, a gota de água veio de Dan Kersch.

Durante o seu discurso, a deputada foi interrompida várias vezes por perguntas e gritos dos partidos maioritários. Myriam Cecchetti elogiou a capacidade dos sindicatos para negociar dentro do quadro tripartido e expressou a sua satisfação pelo index não ter sido vítima de "manipulação" após as negociações, como tinha sido durante o primeiro Pacto de Solidariedade ("Solidaritéitspak"), quando várias tranches foram removidas.

O discurso da deputada Myriam Cecchetti,do Déi Lénk foi ontem interrompido várias vezes. Gerry Huberty

Dan Kersch esteve muito interventivo durante o discurso da deputada provocando repetidamente o Déi Lénk. O deputado do LSAP criticou o Déi Lénk por se mostrarem como o único apoiante dos sindicatos. "Como é que o partido que representa faz questão de referir o que dizem os sindicatos, quando na realidade o partido diz o contrário do que os sindicatos pedem?", questionou Kersch a Cecchetti.

Salários líquidos aumentam cinco vezes em 2023 Além das três indexações previstas para este ano haverá um credito fiscal equivalente a duas parcelas do 'index'.

Surpreendida, a deputada negou a acusação do antigo ministro. Dan Kersch voltou ao ataque: "Portanto, eles têm de ouvir o que [a senhora] proferiu. Isto é o que acontece quando não se escreve os próprios discursos".

Apesar da indignação geral no Parlamento e das várias perguntas colocadas durante a intervenção de Myriam Cecchetti, o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, do DP, pediu à deputada para terminar o discurso, sem que ela o tenha conseguido fazer.

Claramente irritada com o ataque de Dan Kersch, Cecchetti desceu então do púlpito e mostrou o dedo do meio a Kersch. Desconhece-se se, naquele preciso momento, os parlamentares perceberam o gesto. É possível que não, dado o retorno à tranquilidade que marcou o resto do debate.

O deputado do LSAP Dan Kersch é conhecido pela sua "franqueza". Foto: Stéphane Guillaume

Deputada já pediu desculpas

No final do debate, a deputada pediu de novo a palavra para pedir desculpas a Dan Kersch e aos demais parlamentares, dando a entender que não teria feito aquele gesto, escreve a RTL. O pedido de desculpas foi aceite por Kersch.

Esta quarta-feira de manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, declarou à RTL que o incidente tinha ficado resolvido.

Contudo, Etgen anunciou que deseja falar sobre as regras de conduta e de comportamento no Parlamento, já na próxima semana.

(Artigo adaptado e atualizado para o Contacto com base no texto originalmente publicado no Luxemburger Wort.)



