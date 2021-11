Na sexta-feira à noite, a quinta manifestação silenciosa para denunciar as escolhas feitas pelo governo na sua gestão da crise da covida atraiu menos pessoas do que as duas últimas edições.

Luxemburgo 5 2 min.

Protesto

O frio não parou a quinta Marcha Branca Silenciosa no Luxemburgo

Patrick JACQUEMOT Na sexta-feira à noite, a quinta manifestação silenciosa para denunciar as escolhas feitas pelo governo na sua gestão da crise da covida atraiu menos pessoas do que as duas últimas edições.

A quinta manifestação silenciosa para denunciar as escolhas feitas pelo governo na sua gestão da crise da covid-19 atraiu menos pessoas esta sexta-feira à noite do que nas duas últimas edições.

O ritual está agora bem estabelecido: de duas em duas semanas nos degraus da Filarmónica, realiza-se um marcha sem bandeiras ou slogans em direcção ao Knuedler.

A 12 de novembro, quase duas mil pessoas assistiram à quinta Marcha Branca e Silenciosa (MBS) organizada na capital. Depois de duas marchas com cerca de 3.500 pessoas, a multidão era menor desta vez. Resta saber se a tendência será confirmada a 26 de novembro, data possível do próximo encontro deste movimento que apresenta múltiplas exigências.

5 Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay

Entre as várias causas do declínio de afluência ao protesto podem apontar-se o frio, cansaço, desmobilização e indisponibilidade. A origem da MBS continua a ser a recusa das medidas sanitárias adoptadas desde há 20 meses para enfrentar a covid-19, mas nenhum líder adianta mais informação do que a comunicada por às redações antes do protesto.

Um comunicado de imprensa emitido algumas horas antes do início da manifestação recordou que a marcha foi uma reacção a uma política "injusta, incoerente e absurda". E que, perante isto, os organizadores tinham "optado por expressar pacificamente o seu sofrimento e desacordo".

Os organizadores apontam para várias direções, sem nenhuma ordem específica em particular "governo e a sua maioria parlamentar que afundam os valores constitucionais, as liberdades e os direitos adquiridos ao preço do sangue dos nossos antepassados", a "política decidida pela Comissão Europeia que não é uma emanação dos cidadãos" ou o facto de, segundo eles, "os nossos médicos generalistas terem sido proibidos de tratar parte dos cidadãos, proibidos de praticar a sua arte durante vários meses e até agora por causa da limitação do direito de prescrição e da escolha do tratamento".

A regra do silêncio na marcha noturna nas últimas semanas tem sido seguida. Os caminhantes estavam vestidos de branco e não havia cartazes ou gritos nas fileiras. A este respeito, o MBS de sexta-feira foi novamente realizado sem incidentes, como a polícia grão-ducal já tinha notado durante as edições anteriores.

A questão permanece quanto ao futuro deste protesto, que não foi apoiado por nenhum político nacional, nem pelos sindicatos. Mesmo apesar do facto de que em certas exigências, tais como a limitação do CovidCheck, poderiam ser construídas algumas pontes.





Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.