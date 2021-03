É mais uma reviravolta do clima. Depois dos dias de bom tempo, uma massa de ar frio voltou ao Luxemburgo. Mesmo assim o sol continua a brilhar.

O frio está de volta. Domingo vão estar cinco graus negativos

Esta noite os termómetros já vão descer abaixo dos zero graus celsius ficando-se pelo -1 grau. Mas amanhã domingo irá fazer mais frio, com as mínimas a poder descer até aos cinco graus negativos e as máximas a situar-se entre os 7 e 9 graus. Contudo o céu estará limpo e o dia vai ser de sol.

Os agasalhos mais quentes têm de voltar a sair dos armários porque estas temperaturas negativas vão continuar até quarta-feira, de acordo com as previsões do Meteolux.

Na segunda-feira, as mínimas serão idênticas às de domingo enquanto as máximas descem também, para os 4 ou seis graus, o que significa que estará ainda mais frio. Terça-feira e quarta-feira as mínimas já subirão um pouco, mantendo-se as máximas entre os 5 e os 7 graus celsius. Na quinta-feira o dia estará melhor com as mínimas entre os 4 e os 6 graus positivos e as máximas entre os 6 e os 8 graus.



De terça-feira a quinta-feira o céu estará com nuvens podendo o sol aparecer de vez em quando, prevendo o Meteolux que possa cair aguaceiros quarta-feira e quinta-feira.

Depois de um mês de fevereiro com grandes oscilações de temperatura provocadas pelo frio polar da Sibéria e depois pelo calor que veio de África, o mês de março pode também apresentar alterações que se verificam na Europa e são causadas pelos efeitos da alterações climáticas.

