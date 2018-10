Com temperaturas ainda acima do normal para a altura do ano, o tempo vai progressivamente ficando mais frio e cinzento.

O frio está a chegar ao Luxemburgo

Com temperaturas ainda acima do normal para a altura do ano, o tempo vai progressivamente ficando mais frio e cinzento.

As temperaturas começaram progressivamente a descer esta semana, com a mínima abaixo dos 1o graus e as máximas a rondarem os 20. Para amanhã, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19. À noite, os termómetros voltam a rondar os 10 graus.

O sol continuará a espreitar pelo menos até à próxima quarta-feira, onde já será esperada alguma chuva. Também na próxima semana as temperaturas máximas descem progressivamente para entre os 16 e os 13 graus. Segundo o sítio Accuweather, a chuva chega na primeira semana de novembro acompanhada de nova baixa das temperaturas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.