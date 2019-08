A apresentadora teceu largos elogios ao seu amigo Xavier Bettel. Como político define-o como um "exemplo humanista no coração da Europa".

O fim de semana de "sonho" de Karine Le Marchand no Luxemburgo

A apresentadora teceu largos elogios ao seu amigo Xavier Bettel. Como político define-o como um "exemplo humanista no coração da Europa".

O primeiro-ministro Xavier Bettel e o seu marido Gauthier Destenay receberam este fim de semana um grupo de amigos, entre eles, a apresentadora francesa Karine Le Marchand, e o casal levou-os numa visita guiada a vários locais do Grão-Ducado.

“Que prazer dar a conhecer aos nossos amigos as diferentes facetas do Lu”, escreveu Xavier Bettel, numa das legendas da sua conta do Instagram onde publicou várias imagens dos passeios.

A capital, Mellerdall, o Castelo de Bourglinster, certamente para um animada refeição e as cascatas de Schiessentümpel foram alguns dos locais onde o primeiro-ministro levou o animado grupo e que identificou numa legenda.

Xavier Bettel e Karine Le Marchand partilharam os momentos de amizade nas redes socias e a apresentadora deixou largos elogios ao primeiro-ministro e seu marido.

“Fim de semana de sonho no Luxemburgo”, com os “melhores guias” ela nas redes sociais na legenda de uma fotografia dos três.



“Convosco gostamos de fazer tudo, rir de tudo, falar de tudo, somos mimados e mimados... Quando a política é combinada com a ida para o terreno e o amor sincero das pessoas, só podemos regozijar-nos com este exemplo humanista no coração da Europa. Um viva a vocês e à nossa amizade! Obrigada por todos os amigos”, escreveu Katrine Le Marchand.