O fardo dos luxemburgueses

Paula TELO ALVES

A estatística é aquela ciência que, tendo eu comido um frango e o leitor nenhum, jura a pés juntos que em média almoçámos os dois meio frango. A tirada do escritor italiano Pitigrilli serve de aviso: tratando-se de números, todo o cuidado é pouco. Convém por isso tê-lo quando se analisa um dado revelado esta semana pelo Statec que pode chocar os espíritos menos ponderados. Segundo o gabinete de estatísticas do Luxemburgo, os luxemburgueses representam apenas 26,6% dos trabalhadores no Grão-Ducado. É pouco mais do que um quarto da população ativa - o único quarto que vota.

Há que lamentar a insensibilidade do Statec, que revela um défice grave de sentido de oportunidade com a divulgação destes dados. Com eleições à porta - fechada para os estrangeiros -, pode haver quem tire daí a conclusão de que vivemos numa ditadura da minoria, oprimidos pelos luxemburgueses. A indignação pode levar à contestação - sobretudo se não estiver a dar o Benfica -, e daí à revolução é um passo. Ora, no país que deu à humanidade a procissão dançante de Echternach - um passo à frente e dois atrás -, o melhor é analisar estes dados com recuo. Recuemos.

Primeira conclusão para calar as más línguas: os luxemburgueses trabalham. Ao contrário do que alguns pretendem, não são todos proprietários de um quintal que vale tanto como alguns poços de petróleo. Não. Neste país, 26,6% (arredondemos para 27%) das pessoas que se levantam todos os dias para trabalhar são luxemburgueses. E para onde vão os trabalhadores luxemburgueses? A maioria, para gabinetes da administração pública - e toda a gente sabe que não é pêra doce trabalhar na Função Pública, quando se podia, por exemplo, estar em casa a jardinar ou a respirar o ar puro em cima de um guindaste. A Função Pública empregava em 2008 cerca de 98% de luxemburgueses, o que levou o MIPEX (um organismo que analisa as políticas da integração) a apontar o dedo ao Grão-Ducado, considerando que esta sub-representação de estrangeiros é "a maior de qualquer país ocidental". É não ter em conta o espírito de serviço público dos luxemburgueses, que não hesitam em trocar o ar livre por gabinetes bafientos e os empregos mais criativos do setor privado pela causa pública. (Parêntesis para dizer que estive quase para escrever "res publica", mas emendei a tempo, porque o Luxemburgo é uma monarquia e o latim também anda pelas ruas da amargura. Adiante.)

Há, nesta obsessão das associações de estrangeiros com o défice democrático - de que a ASTI é talvez o pior exemplo - alguma da loucura mansa dos obsessivo-compulsivos. Quando têm uma ideia, não deslargam. E fazem-no de uma forma pouco democrática, sem dar ouvidos à maioria. Em 2015, quando lhes perguntaram se queriam partilhar o fardo do voto com os estrangeiros, 80% dos luxemburgueses disseram assim: "Nee". Nee é não, e não é não, ponto. Depois, não se percebe esta insistência com a democracia, um instrumento que está claramente em crise. Deixemos a crise aos luxemburgueses!

Votar é, além disso, uma maçada, como atesta a enorme abstenção em todo o mundo civilizado em que se realizam eleições. No Luxemburgo, os eleitores luxemburgueses não têm sequer esse refrigério das sociedades democráticas que é poder, em dia de escrutínio, trocar as urnas pela praia - primeiro porque pagam multa, depois porque não há praia.

Os detratores dizem que, como só os luxemburgueses podem votar, os problemas que afetam os estrangeiros ficam por resolver. A começar pela habitação. O déi Lénk aponta que 80% dos arrendatários são estrangeiros - logo, não votam -, e que a maioria dos proprietários é luxemburguesa, o que explicaria a inércia dos sucessivos governos. Touche pas à ma propriété!

A esquerda está em crise e já não sabe o que diz, como fica demonstrado com esta insensibilidade para com a classe trabalhadora luxemburguesa. Recapitulemos. Os luxemburgueses trabalham. São coagidos a votar, sacrificando um domingo à máquina da democracia. Como toda a gente, têm filhos e cadilhos e sítios onde estar às 11 horas. E cuidam do seu jardim, como queria Voltaire. Onde arranjariam tempo para se informar sobre economia, mobilidade social, habitação? É deixar isso aos políticos - o que sem dúvida fariam, se não estivessem tão ocupados com o importante problema da identidade nacional e da língua luxemburguesa.

Na mesma entrevista ao Contacto, David Wagner, do dei Lénk, dizia: "Para o patronato luxemburguês é uma bênção que uma grande parte dos trabalhadores esteja impedida de votar". Machado de Assis emendou Séneca, e eu, perdoem-me a sobranceria, permito-me corrigir o ilustre deputado: "Para a classe trabalhadora estrangeira, é uma bênção que só os luxemburgueses possam votar". Se o verão de São Martinho ajudar, podemos ir todos à praia.

