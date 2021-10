Mas na Páscoa do próximo ano já deverá estar de regresso.

Obras de restauro

O famoso navio pirata vai deixar o parque Monterey

O famoso navio pirata do Parque Monterey precisa de ser restaurado, mas voltará na Páscoa de 2022. Uma renovação completa, com início em Janeiro de 2022. O famoso barco "Pirateschëff" deixará temporariamente o parque para regressar ao cais "para a Páscoa de 2022". Este é o prazo especificado na quarta-feira de manhã por Serge Wilmes, primeiro vereador da Cidade do Luxemburgo. "A madeira do barco já não está em bom estado", admite ele. "Não queremos correr quaisquer riscos, por isso será completamente renovado. Temos de o fazer e esperamos que o barco esteja de volta para a época certa. Este parque infantil tem cerca de quinze anos, é ainda bastante novo, mas precisa de ser refeito. E vamos torná-lo idêntico, por isso as crianças terão novamente o mesmo barco para a Primavera e o Verão", sublinha o autarca.

