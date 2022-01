Espetáculos e experiências para todas as idades

Science Center Differdange

O fabuloso mundo da ciência a descobrir em Differdange

Poucos sabem que em Differdange está um dos mais bem equipados e inovadores centros de ciência da Europa. Um espaço didático único aberto ao público de todas as idades, ideal para uma visita em família. Uma excelente oportunidade também para os mais jovens descobrirem um mundo fascinante em uma das áreas com mais futuro em termos profissionais.

Com uma variedade de máquinas, experiências ao vivo, espetáculos, o Science Center em Differdange se torna difícil de descrever. Ideal para uma visita em família que tem sede de aprender e se divertir juntos.

Uma boa ideia para quem quiser passar bons e inesquecíveis momentos em um mundo tão grande e desconhecido por nós, o nosso. E não apenas o nosso, com o novo “Planetário” você poderá visitar também outros planetas e outras galáxias, além de poder ver nosso próprio planeta milhares de anos atrás ou no futuro, tudo isso confortavelmente sentado e com as mais diversas possibilidades de escolha.

Vai faltar tempo para conhecer tudo, não é?

Contactos:

T: +352 28 83 99

reception@science-center.lu

1, rue John Ernest Dolibois

L-4573, Differdange

