Num antigo moinho do norte do Luxemburgo, um grupo de cientistas instalou uma criação de mexilhões de água doce. Quando os largaram nas águas do rio Our, os bivalves começaram a espalhar-se e a filtrar as águas de toda a bacia hidrográfica, permitindo a subida dos peixes até áreas onde há muito não chegavam. História de um herói improvável do ecossistema.

O efeito extraordinário do mexilhão

“Conseguimos uma coisa bastante improvável, que é exportarmos mexilhões para a Bélgica”, ri-se Frankie Thielen, biólogo da fundação Natur&Ëmwelt, enquanto passa as mãos por um tanque onde mexilhões minúsculos vão cumprindo o processo de metamorfose de larvas para bivalves. Estamos no moinho de Kalborn, na margem luxemburguesa do rio Our, lugar a partir de onde se produzem mexilhões para recolonizar um curso de água que atravessa Alemanha, Bélgica e o Grão-Ducado.



No início do século XX, o mexilhão de água doce estava praticamente extinto no Our, mercê da sua colheita para utilização ornamental e da sedimentação excessiva dos cursos de água por causa do excesso de barragens e açudes. “Enquanto aqui houve mexilhão, também houve salmão do Atlântico em abundância”, diz o biólogo. “Peixes como as trutas e os barbos tinham muito mais colónias e massa corporal. À medida que o mexilhão de água doce foi desaparecendo, o ecossistema foi perdendo biodiversidade.”



Frankie Thielen, biólogo da fundação Natur&Ëmwelt. Foto: RJR

O efeito de purificação que estes pequenos animais produzem não é nada menos que notável. “Cada mexilhão adulto consegue filtrar 25 a 50 litros de água por dia”, explica Thielen. Alimentam-se de todas as impurezas que circulam na corrente e das microalgas que sobrecarregam as águas de dióxido de carbono, comprometendo a sobrevivência dos peixes e dos mamíferos que os caçam – nomeadamente as lontras, que estão extintas no Luxemburgo. “Os mexilhões acabam por estar na base de toda a cadeia alimentar. Se eles falham, toda a cadeia fica comprometida.”

Em 2007, a Fundação Natur&Ëmwelt decidiu intervir. “Numa primeira fase, removemos 12 açudes para que os peixes conseguissem subir o rio”, diz o biólogo. As larvas do mexilhão são parasitas e instalam-se nas guelras das trutas, o que lhes permite apanhar boleia para colonizar os regatos onde, de outra forma, nunca poderiam aceder. “Rapidamente começámos a sentir os efeitos positivos e vimos que 10,2 quilómetros de ribeiro se estavam a reconectar ao rio principal,” conta. Ao poderem instalar-se rio acima, os mexilhões começaram a filtrar as águas e abrir os cursos onde os peixes podiam agora chegar com regularidade, depositar ovos, recuperar.

Depois veio a segunda fase do projeto, que foi montado entre 2012 e 2019 e que está neste momento em plena operação. “A recolonização natural seria demasiado lenta para repor o equilíbrio, por isso decidimos criar o nosso próprio berçário de mexilhões”, conta Frankie Thielen. Para isso, ocuparam o grande moinho de Kalborn, usado desde 1728 pela família Lentz para a magem de centeio, aveia e trigo sarraceno. O edifício, apesar de estar classificado como de interesse público pelas autoridades luxemburguesas, não sobreviveu à Batalha das Ardenas e foi abandonado em 1944. Hoje, tem as paredes reconstruídas e está rodeado de tanques de água. É aqui que se cria o mexilhão de água doce.

Num tanque onde a temperatura é controlada, e onde se tentam reproduzir as condições meteorológicas naturais do Our, as larvas são guardadas e crescem até aos dois anos. Nessa altura, são mudadas para um outro tanque, este repleto de trutas, e aí têm a possibilidade de se instalar nas

guelras dos peixes. Quando estes são largados no rio, sobem-no e ocupam os pequenos afluentes do Our no Luxemburgo, na Alemanha e na Bélgica, largando mexilhões ao longo do percurso.

Um mexilhão vive em média entre 80 e 90 anos, mas pode atingir uma idade de 120. Pode crescer até aos 14 centímetros e uma boa maneira de identificar a sua idade é contar as riscas que tem na casca – tal como os anéis do tronco de uma árvore. Desde que começaram a criação, os cientistas da Fundação Natur&Ëmwelt libertaram dois mil bivalves no Our. “Com a reprodução natural eles estão a desenvolver-se e calculamos que hoje haja cerca de 15 mil mexilhões nas águas do Our”, diz Frankie Thielen.

Na sua guerra pela sobrevivência, os últimos mexilhões do Our parecem estar finalmente a ganhar uma batalha. Os cientistas continuam a tentar dar-lhes armas para o combate. É que, bem vistas as coisas, uma vitória do mexilhão é uma vitória da natureza inteira.

