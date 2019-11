O debate público tem início marcado para as 14:00.

“O direito à água da torneira” em debate no Parlamento

A petição que reivindica “O direito à água da torneira” no setor da restauração vai hoje a debate no Parlamento. O documento 1319 recolheu 5 100 assinaturas, número mais do que suficiente (no mínimo tem que haver 4 500 rubricas) para despoletar um debate público.

O objetivo é que o setor da restauração “seja obrigado a servir água da torneira a todos os clientes que consumam qualquer outra coisa no local”, de acordo com o texto da petição.

Segundo o peticionário a água potável do Luxemburgo “é de alta qualidade” e está disponível diretamente da torneira. A adoção de uma tal lei “irá reduzir significativamente o transporte e importação de água e proteger o meio ambiente”.

O debate público tem início marcado para as 14:00. Durante uma hora o peticionário tem a oportunidade de apresentar os seus argumentos aos deputados, membros das comissões parlamentares da Proteção dos Consumidores e das Classes Médias, e a alguns membros do governo. Segue-se depois um debate público.

