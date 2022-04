O dia em que vi Rui Costa dar cabo do Benfica

Se o meu Benfica não está bem em Lisboa, percebi rapidamente, está ainda pior no Luxemburgo.

Ricardo J. RODRIGUES

Domingo fui à bola. Gosto de futebol e, mesmo que nunca tenha tido grande talento dentro de campo, apaixona-me o jogo. Sou na verdade uma desgraça a jogar futebol, costumo dizer que não há melhor lugar para mostrar o meu talento desportivo do que numa piscina – porque é o único lugar onde sou leve. Mas adoro futebol. Os jogos da seleção entusiasmam-me, mesmo quando a seleção é treinada por Fernando Santos. No dia em que fomos campeões europeus senti uma felicidade maior do que a vida. E se está certo que não mudo os meus planos para ver uma jogatana entre o Liverpool e o City, mas é certo e sabido que vou ficar mais colado ao ecrã do que uma lapa à rocha se apanhar o desafio por acaso na televisão.

A minha família é toda sportinguista. Estou a falar de pais e avós e bisavós, de irmãos e primos, de tios e sobrinhos. Numa centena de Rodrigues, eu sou o único lampião. Lembro-me do exato momento em que decidi romper com o sangue: tinha 11 anos e vi os encarnados perderem a final da Liga dos Campeões com o PSV Eindhoven nos penáltis. Achei aquilo tão injusto que percebi que era com eles que queria estar. Sou benfiquista porque não gosto de iniquidade. Às vezes o Benfica é Golias, mas é naqueles momentos maravilhosos em que o meu clube é David que eu o amo.

Então domingo fui ver o Benfica. Não podia ir à Luz então fiz as honras à minha clubite no Luxemburgo. O Hamm Benfica é o último classificado da I Liga do Grão-Ducado. Recebia nessa tarde o Fola Esch, campeão em título e atual quarto classificado na primeira divisão. Veste de vermelho e branco, tem uma águia no emblema e a inscrição 'E Pluribus Unum' no brasão.

Um dos homens do jogo foi um miúdo do Fola chamado Rui Costa, nome de uma lenda benfiquista e do atual presidente do clube.

Se o meu Benfica não está bem em Lisboa, percebi rapidamente, está ainda pior no Luxemburgo. No final da primeira parte o clube perdia 4-0 em casa, e os 90 minutos ficariam resolvidos com um humilhante 0-7. Dificilmente os encarnados escaparão este ano à despromoção para a segunda liga. Têm alguns talentos na ala esquerda, o número 6 e o número 12 são francamente bons. E têm um guarda-redes valente, que impediu uma humilhação ainda maior – conseguiu até defender um penálti, mas já não teve mãos para a recarga que estabeleceu o resultado final.

Notei isto no jogo: apesar da língua oficial do campeonato ser francesa, há tantos lusófonos em campo que a linguagem começa a ser portuguesa quando as coisas aquecem. Jogadores e treinadores, público e árbitros. E, a meio da primeira parte, quando o Fola realmente se impôs ao Benfica, tudo o que eu ouvia era: "Vai, Rui." "Joga, Rui." "Chuta, Rui."

Um dos homens do jogo foi um miúdo do Fola chamado Rui Costa, nome de uma lenda benfiquista e do atual presidente do clube. Recuperou bolas impossíveis, fez passes incríveis, assistiu metade dos golos. E nessa altura eu fiquei um bocadinho mais tranquilo. Quando tudo parece correr mal ainda há um dos nossos a fazer as coisas acontecer.

Portugal está no Mundial do Qatar depois de falhar o apuramento em casa e depois de um jogo chato contra a Macedónia do Norte. Mas está e não sabemos o que pode acontecer. Este domingo eu esperava o Benfica e encontrei Rui Costa. Talvez a nossa seleção conte uma história semelhante. Não me lembro de ter uma equipa tão talentosa e chata a jogar ao mesmo tempo. Mas pode ser que seja precisamente esta chatice que há no nosso talento a levar-nos ao topo do mundo.

(Grande Repórter)

