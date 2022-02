Quando a representação chinesa no Luxemburgo deixou sem resposta um pedido de reunião da Amnistia Internacional, os ativistas decidiram lançar aviões de papel sobre o jardim da embaixada.

Luxemburgo 7 3 min.

Direitos Humanos

O dia em que o Luxemburgo invadiu a China (com aviões de papel)

Ricardo J. RODRIGUES Quando a representação chinesa no Luxemburgo deixou sem resposta um pedido de reunião da Amnistia Internacional, os ativistas de direitos humanos decidiram lançar aviões de papel sobre o jardim da embaixada. Em causa estava uma petição assinada por 1.300 luxemburgueses, onde se exigia a libertação de uma jornalista que reportou as políticas de confinamento na província de Wuhan.

Nas últimas duas semanas, a delegação luxemburguesa da Amnistia Internacional (AI) tentou marcar encontro por três vezes com a embaixadora da China no Grão-Ducado. "Enviámos dois emails que ficaram sem resposta", diz Olivier Pirot, presidente da organização. "Depois telefonámos e disseram-nos para aguardar resposta. Não é que tivessem sido agressivos, mas fomos ignorados. E foi aí que começámos a traçar este plano."

Entre novembro e dezembro do ano passado, mais de 1.300 luxemburgueses assinaram uma petição que exigia a libertação de Zhang Zhan. A jornalista chinesa documentou a partir de Wuhan os primeiros dias da epidemia do novo coronavírus. Fez uma cobertura jornalística crítica das medidas impostas por Pequim, o que lhe valeu uma pena de prisão de cinco anos.

"Entrou em greve de fome e foi alimentada à força pelas autoridades. Mas voltou a entrar em greve de fome parcial e as últimas notícias de que dispomos é que pesa agora 40 quilos", disse Pirot. Zhan mede 1,77 metros.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 O protesto em frente à embaixada da China Foto: Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O protesto em frente à embaixada da China Foto: Gerry Huberty Olivier Pirot, presidente da AI Foto: Gerry Huberty O protesto em frente à embaixada da China Foto: Gerry Huberty

A AI não só teme pelo estado de saúde da jornalista, como se diz preocupada pelos constantes ataques à liberdade de expressão no Império do Meio. "Há muitos anos que há uma total falta de transparência. Houve milhares de execuções na China, só que há uma enorme dificuldade em factualizá-las. A Amnistia Internacional deixou de apontar números de mortes para este país em 2009", já dizia Pirot ao Contacto numa entrevista em abril do ano passado.

Num país que tem estreitas relações comerciais com o Grão-Ducado, levantar a voz pelos direitos humanos é uma urgência, diz a AI. "A China prometeu mudar uma série de políticas para receber os Jogos Olímpicos e o efeito é nenhum. Os cidadãos estão conscientes disso", diz Pirot.

"Na nossa campanha Write for Rights, em que enviamos cartas aos países que praticam os abusos, o caso de Zhan foi de longe o que comoveu mais os luxemburgueses", e o presidente da AI conta que até receberam uma carta escrita em mandarim, a apoiar a causa. Sem respostas da China, decidiram partir para o ataque. E foi isso que aconteceu na manhã de terça, 15 de fevereiro.

Invasão do espaço aéreo

A manifestação não era oficial e os jornalistas foram convocados pessoalmente e em segredo. Durante dias, os ativistas da AI dobraram as folhas de papel onde os luxemburgueses assinaram a petição em formato de avião. Alguém há de ter feito um bom curso de origami ou acumulado experiência de dobragem nos anos de escola, porque os aviõezinhos revelaram-se bons de alcance e manobra.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto de Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto de Gerry Huberty Foto de Gerry Huberty Foto de Gerry Huberty Foto de Gerry Huberty

"Não são todas as 1.300 petições, mas são 400", explicavam os ativistas. Vieram 11 e puseram-se à frente dos portões da embaixada, um castelo construído no século XVIII em Dommeldange para acolher uma poderosa família da exploração do ferro e que hoje serve de sede às instalações consulares. Em frente ao palacete, uma ponte vermelha cruza um lago que também é residência de um casal de cisnes.

Não durou mais de 15 minutos, a invasão do espaço aéreo. Os aviões iam cruzando o portão e enchendo o relvado de aviões-petições. Um grupo trabalhadores da construção civil que trabalhava ali ao lado aproximava-se para dar conta do que passava, os carros tentavam contornar a pequena multidão de aviadores-ativistas enquanto Olivier Pirot discursava para os jornalistas.

E depois começou a chegar a polícia. Um carro, dois carros, três carros. No final de tudo eram 19 agentes para 11 ativistas. Pirot explicou que era um protesto pacífico, assumiu não ter pedido autorização à comuna do Luxemburgo porque sabia que ela nunca seria aceite, e deu os seus dados às autoridades.

Foto de Gerry Huberty

Os polícias explicaram que tinham de intervir porque uma embaixada é território soberano do país que a ocupa. Os ativistas da AI nunca entraram entretanto dentro da propriedade. Lançaram o ataque de fora, como aviões de papel que se tornaram mísseis de longo alcance. Numa manhã de sol de fevereiro, o Luxemburgo invadiu a China.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.