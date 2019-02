No filme "O dia depois de amanhã", o apocalipse ambiental acontece em poucos dias. Na vida real, o dia depois de amanhã foi ontem, mas a realidade mostra a completa inação dos dirigentes mundiais.

A sinopse é assim: um climatologista (o ator Dennis Quaid) descobre que o planeta está perto de uma catástrofe sem precedentes provocada pelo aquecimento climático. Na ONU, o cientista avisa os líderes mundiais, mas os políticos ignoram-no ou tentam descredibilizá-lo. Resultado: a tragédia bate à porta sem que o mundo esteja preparado. O hemisfério norte congela em poucas horas. Milhões morrem, enquanto milhões de refugiados tentam fugir para o sul. Este é o guião de "O dia depois de amanhã", mas pode vir a ser também a nossa história. A única diferença é que no filme, por razões de economia narrativa conhecidas desde Aristóteles, o apocalipse climático chega em poucos dias. Na vida real, podemos ter apenas uma dúzia de anos para salvar o planeta, ou, em bom rigor, para salvar o que ainda pode ser salvo.

O aviso foi feito em outubro na ONU, com a divulgação de um relatório de climatologistas. Mesmo fazendo mudanças "sem precedentes" em todos os setores da sociedade, mesmo revolucionando a economia e a forma como vivemos, na melhor das hipóteses salvaremos uma percentagem muito pequena do mundo que conhecemos. Mesmo agindo já, só conseguiremos salvar dez a trinta por cento dos corais marinhos. Mesmo agindo já, morrerão milhões de pessoas, vítimas de desastres climáticos. Mas se não agirmos já, morrerão muitas mais e será demasiado tarde para lutar contra o aquecimento global. Como dizem os brasileiros, não é para amanhã, "é para ontem".

As notícias são aterradoras. E no entanto, este estado de emergência climático não parece convencer os dirigentes mundiais a agir. Num texto com o título "Quando a catástrofe planetária é o teu dia a dia no trabalho" (em inglês no original), a climatologista australiana Lesley Hughes admite que sofre de depressão e desespero com a inação à sua volta, e não é a única entre os especialistas ambientais. "Tal como o resto dos cientistas, levantamo-nos todas as manhãs e vamos para os nossos escritórios, laboratórios e locais de trabalho", conta, "mas somos os únicos membros da profissão que também esperam todos os dias estar enganados". "Esperamos estar enganados sobre o nível do mar estar a acelerar tão rapidamente que as casas de talvez mil milhões de pessoas poderão ser inundadas antes do fim do século [..]. Esperamos estar enganados quanto à velocidade do degelo dos glaciares [...] poder ameaçar as reservas de água de mais de um sexto da população mundial. Esperamos estar enganados sobre a deslocação de pessoas através do globo, provocada por um número crescente de desastres climáticos, poder vir a fazer parecer a atual crise de refugiados uma coisa pequena”.

Há mesmo quem culpe os cientistas pela inação dos políticos: uns apontam-lhes o dedo porque os seus alertas apocalípticos são deprimentes e conduzem à paralisia; outros acusam-nos de não serem suficientemente dramáticos. O que é preciso para o mundo agir?

Brice Montagne, um ator e ativista ambiental, chegou às notícias por ter feito a pergunta que se impõe aos políticos luxemburgueses: quem leu o relatório do Painel Intergovernamental de Especialistas sobre a Evolução do Clima (GIEC, na sigla em francês) - o mesmo que nos dá uma dúzia de anos para tentar salvar o planeta? O silêncio dos deputados é eloquente. O ativista apelou para que seja declarado o estado de emergência climático e para que revolucionemos o nosso modelo económico, e se a ideia parece dramática, a verdade é que a maioria dos cientistas lhe dá razão. Mas os avisos de que o capitalismo está a gerar, além de injustiça social e económica, uma hecatombe ecológica, continuam a cair em saco roto: a produtividade e o crescimento que destroem os nossos recursos continuam a ser as palavras de ordem. Que interesses económicos impedem os políticos de agir?



Em "This Changes Everything: Capitalism vs The Climate", Naomi Klein conta como o multibilionário Richard Branson prometeu investir milhares de milhões de dólares em tecnologias "verdes", incluindo na criação de um prémio para quem descobrisse uma tecnologia capaz de sugar dióxido de carbono da atmosfera. Sete anos depois, não só tinha gasto apenas um décimo do dinheiro prometido, como tinha quase duplicado as emissões de dióxido de carbono com os voos da sua empresa Virgin Airlines. Klein dá este e outros exemplos para mostrar que é inútil esperar que a indústria e o capitalismo encontrem uma solução, e como muitas das medidas e taxas ecológicas anunciadas podem não servir para mais do que "fazer-nos sentir bem por agir mal".



A verdade é que vai ser preciso muito mais para travar o descalabro do planeta. E pode haver nesta inércia muito "cinismo climático" - a ideia de que os desastres ambientais só acontecem aos outros, os pobres que não podem escapar dos incêndios em jatos privados ou as gerações seguintes, quando não estivermos cá para ver. Como Brice Montagne disse ao Contacto, "o grego riquíssimo, o californiano ou o português milionário não é atingido imediatamente [pelas mudanças climáticas]. O melhor exemplo que temos é que, na Califórnia, as casas das estrelas de Hollywood foram poupadas [aos incêndios], porque elas pagaram a bombeiros privados para as proteger. Isto enquanto por todo o lado se aposta em políticas de austeridade que diminuem os meios e os efetivos dos bombeiros, e que não podem socorrer as vítimas dos incêndios causados pela seca". Parece que os ricos pensam que podem escapar. É a desigualdade social no seu esplendor, e talvez estertor. A ironia é que o capitalismo pode bem vir a ser derrotado apenas com o fim do mundo.

