O Dia da Língua Portuguesa assinalado em todo o mundo

Ana TOMÁS

Dois anos após a UNESCO ter proclamado 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, os sons e a escrita deste idioma, que une povos nos cinco continentes, volta ser celebrado um pouco por todo o mundo, com um programa oficial de 150 atividades a decorrerem em 44 países. Num formato misto, presencial e na internet, devido à pandemia, o segundo Dia da Língua Portuguesa é assinalado com conferências, cinema, colóquios, leituras, exposições, concertos, concursos literários, poesia e iniciativas académicas.

As comemorações desta data são dinamizadas através da rede de centros culturais, leitorados e cátedras do Instituto Camões, com Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China, Itália e Moçambique a concentrarem a maioria das atividades comemorativas.

No país vizinho do Luxemburgo estão previstas 10 iniciativas promovidas pelo Instituto Camões, entre as quais uma exposição de artistas da CPLP em colaboração com a Fundação PLMJ e as embaixadas em Berlim e a apresentação online da edição bilingue de 'Beatriz e o Plátano' ('Beatriz und die Platane'), da escritora Ilse Losa, por Isabel Remer. Com menos atividades, na Bélgica destaca-se o ciclo de cinema documental lusófono, transmitido na internet.

Em França,as leituras musicais, a poesia e um vídeo de alunos da Universidade Sorbonne Nouvelle, alusivo ao dia, marcam as atividades promovidas pelo Instituto Camões, que no Luxemburgo assinala a data, entre outras iniciativas, com o documentário 'Mundos da Lusofonia', sobre a exposição dos Borderlovers na Universidade do Luxemburgo.

Em paralelo, a Embaixada de Portugal e o leitorado do Instituto na Universidade do Luxemburgo organizam uma conferência com a escritora portuguesa Teolinda Gersão e a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, às 16h, na Universidade do Luxemburgo, transmitida em vídeo via webex.Na Europa, Espanha é o país que apresenta o mais extenso programa cultural em torno do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e tem nas cidades de Vigo e Sevilha os seus dois eixos principais. Uma mostra de cinema português contemporâneo, teatro, leituras literárias, concursos de desenho, fotografia, poesia e maratonas de leitura, em português, pontuam o programa espanhol. No velho continente destacam-se ainda as comemorações em Itália, que incluem, entre outras iniciativas, um seminário internacional e palestras com representantes de países lusófonos.

Fora da Europa, China e Estados Unidos são os países com mais atividades comemorativas, com Macau a acolher boa parte do programa do país asiático e Nova Iorque a centralizar a Comemoração do Dia da Língua Portuguesa na ONU.As celebrações arrancam com uma cerimónia oficial em Lisboa, que inclui uma mesa-redonda com os escritores Ondjaki (Angola), Odete Semedo (Guiné-Bissau) e Afonso Cruz (Portugal), além de concertos, espetáculos de dança, concursos literários e sessões de cinema.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi uma proposta de todos os países lusófonos, apoiada por mais 24 estados, onde se inclui o Luxemburgo, que não quis deixar de se associar ao segundo ano de vida desta data, promovendo uma série de atividades transmitidas através das redes sociais das suas embaixadas em Portugal e em Paris. Sob o mote 'LusoBourg - Dia Mundial da Língua Portuguesa - Vamos celebrar juntos!', a iniciativa conta com a participação de quatro artistas luxemburgueses de origem portuguesa: Priscila da Costa, compositora e cantora, Ricardo Vaz Palma, fotógrafo, Bruno Oliveira, fotógrafo e artista plástico, e Fábio Godinho, encenador e ator.A vocalista dos Ptolemea compôs uma canção para a ocasião, intitulada 'Aqui, Ali, Acolá'. Já o contributo de Ricardo Vaz Palma está espelhado nas fotografias de Kirchberg, enquanto Bruno Oliveira dá a conhecer, através de vídeo, trabalhos na sua aldeia de origem, em Sanfins. Por fim, Fábio Godinho explica como a língua portuguesa influencia a sua arte, assim como a obra de Fernando Pessoa, que dá nome à sua companhia, Théâtre de Personne.



