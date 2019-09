A garantia é dada por Etienne Schneider que frisa que a venda vai estar proibida aos trabalhadores transfronteiriços e turistas.

Luxemburgo 2 min.

"O consumo de cánabis será proibido nas ruas bares e cafés"

A garantia é dada por Etienne Schneider que frisa que a venda vai estar proibida aos trabalhadores transfronteiriços e turistas.

O ministro da Saúde, Etienne Schneider , garante que o Luxemburgo não será uma “nova Amesterdão”. A garantia foi dada numa entrevista ao Républican Lorrain, publicada este domingo.

A venda da cánabis a turistas e trabalhadores transfronteiriços estará proibida, vinca o ministro. “Só os residentes no Luxemburgo a poderão adquirir”.

Consumo só em casa

O processo legislativo com vista à legalização da canábis para uso recreativo irá iniciar-se agora em Setembro mas só daqui a dois anos entrará em vigor.

No Grão-Ducado a canábis só poderá ser “consumida em particular”, em casa, estando “proibido o seu consumo na rua, ou nos bares e cafés”.

O ministro frisa a este jornal que o governo estará muito alerta nesta questão. “Seremos exigentes quanto à verificação do local de residência dos clientes para evitar o turismo de cánabis. Não queremos que o Luxemburgo seja um nova Amesterdão”.

Esta proibição inclui os mais de 200 mil trabalhadores transfronteiriços que não poderão comprar cánabis no Grão-Ducado.

Controlo apertado

Para Etienne Schneider este é um “problema de saúde pública”. “Decidimos legalizar a produção, distribuição, consumo e posse de canábis” porque regulamentar “significa produtos de melhor qualidade”. E, com menos riscos para a saúde do consumidor.

Também "verificaremos os níveis de THC" para "evitar abusos", vinca.

O ministro declara que o objetivo desta medida não é “ganhar dinheiro”, e que os "lucros da venda da canábis serão doados para um fundo de prevenção”, que inclui a luta contra a toxicodependência.

Países vizinhos preocupados

O objetivo é entrar em vigor dentro de dois anos. “Há 40 anos que nossa política de drogas não funciona. No Luxemburgo, como nos outros países”.

Para este governante a melhor opção é a legalização. “Podemos proibir tudo o que queremos, mas as drogas são vendidas e distribuídas em todos os lugares e o mercado negro continua a explodir”.

Contudo, como frisa na entrevista ao Républican Lorrain, o ministro da Saúde sabe esta decisão do Luxemburgo preocupa os países vizinhos da França, Bélgica e Alemanha, onde o uso recreativo continua proibido.

Etienne Schneider explica que já discutiu o assunto como o seu homólogo alemão e que em breve irá fazer o mesmo com os ministros franceses e belgas. Até porque não deseja que a liberalização no Luxemburgo motive o regresso do controlo fronteiriço com estes países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.