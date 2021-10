O "Connecting Europe Express" está programado para parar em 100 cidades e vilas durante cinco semanas de viagem.

Comboio pan-europeu parou esta terça-feira no Luxemburgo

O "Connecting Europe Express" está programado para parar em 100 cidades e vilas durante cinco semanas de viagem.

O comboio que se desloca desde Lisboa até Paris e que viaja por centenas de cidades no caminho, parou no Luxemburgo esta terça-feira como parte do esforço da Comissão Europeia para encorajar as viagens ferroviárias.

O "Connecting Europe Express", comboio destinado a celebrar o Ano Europeu dos Caminhos-de-Ferro (que se assinala em 2021) parou em Bettembourg, a sul da capital. O evento foi marcado pela presença do ministro dos Transportes, François Bausch.

O "Connecting Europe Express" está programado para parar em 100 cidades e vilas durante cinco semanas de viagem. As carruagens que compõem os comboios foram fornecidas por várias empresas ferroviárias europeias, incluindo a SNCF da França e a DB da Alemanha.

Os transportes públicos no Luxemburgo, incluindo os serviços ferroviários, são gratuitos desde 2020 - uma iniciativa para levar mais pessoas a utilizar os transportes públicos e aliviar o trânsito nas estradas. A iniciativa tem um custo total de 41 milhões de euros, financiados através dos impostos.

No entanto, as ligações ferroviárias têm sido um ponto nevrálgico no país, em particular a proposta de ligação de alta velocidade a Bruxelas, que está no papel há anos e ainda aguarda o pleno funcionamento. A viagem de comboio de três horas até à capital belga demora mais tempo do que há décadas, apesar de o projeto custar aos contribuintes da UE cerca de 750 milhões de euros.

A Comissão Europeia proclamou 2021 como o ano dos caminhos-de-ferro, numa tentativa de promover os transportes públicos e combater as alterações climáticas.

As viagens de comboio no Luxemburgo foram das que menos impacto sofreram em toda a União Europeia em resultado das restrições da covid-19. Isto apesar de milhares de trabalhadores transfronteiriços terem abandonado os comboios enquanto trabalhavam a partir de casa, como mostram dados recentes divulgados pelo gabinete de estatísticas europeu, o Eurostat.



(Artigo original publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)



