O bom tempo vai continuar até quarta-feira

Só na próxima quinta-feira deverá regressar a chuva.

A previsão meteorológica aponta para a continuação do sol no Luxemburgo até à próxima quarta-feira. O sol brilhará durante todo o fim-de-semana prolongado, de acordo com a previsão do MeteoLux.

O instituto meteorológico estima que vai estar sol forte no domingo e, também, na segunda-feira. A presença de nuvens vai aumentar no domingo à tarde, mas sem perturbar significativamente as condições meteorológicas. As temperaturas podem subir até 21°C. O mercúrio subirá até aos 23°C na segunda-feira à tarde, desta vez sem nuvens, de acordo com as previsões actuais. Não se espera chuva no início da semana. Mas a partir da próxima quinta-feira, o tempo deverá piorar. Nesse dia deverão ocorrer aguaceiros e até trovoadas.

