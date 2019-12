O cardeal Hollerich alerta, em entrevista ao Le Quotidien, para a situação dos mais pobres no Luxemburgo e defende a urgência da habitação a preços acessíveis.

"O aumento das desigualdades sociais só pode conduzir ao ódio" no Luxemburgo

“Como é possível que um país tão rico [o Luxemburgo] não consiga pôr em prática um sistema de redistribuição que permita a todos levar uma vida decente? Não entendo”. A questão é colocada pelo Cardeal Jean-Claude Hollerich numa entrevista dada ao jornal Le Quotidien e publicada na edição de hoje.

O arcebispo do Luxemburgo confessa-se "muito preocupado" com o aumento das desigualdades sociais no Grão-Ducado, que geram dificuldades, necessidade de sair do país e ir morar para os países vizinhos e oposições ao acolhimento de refugiados.

Em seu entender é pelo problema da “habitação” que a “política tem de começar”, e “reagir” o mais rápido possível. “Chegou a altura de se fazer mais” do que se faz.



Para Jean-Claude Hollerich uma das soluções urgentes é a oferta de habitação a preços acessíveis.

“Se já não temos capacidade para pagar o alojamento, se sabemos que um sétimo dos residentes fronteiriços são luxemburgueses, posso compreender que se esteja a criar um certo ressentimento em relação aos refugiados. Mas isso não significa de forma alguma que devamos acolher menos refugiados no Luxemburgo. A prioridade deve ser o desenvolvimento de uma política consistente para criar mais habitação a preços acessíveis”, declara o cardeal na entrevista ao Le Quotidien.

“Um aumento contínuo das desigualdades sociais só pode conduzir ao ódio e à rivalidade. Isto seria fatal para o Luxemburgo”, garante Hollerich.

E acrescenta: “Toda a nossa riqueza baseia-se numa sociedade aberta, que acolhe pessoas de todas as nacionalidades, e na cooperação com os nossos países vizinhos. Se isso mudar, será o fim da prosperidade”.

