Lídia Garcias escreveu à Ministra da Saúde, Paulete Lennert, pedindo para rever o prazo limite da assistência aos filhos por doença, nesta altura de pandemia. E conta ao Contacto a aflição que viveu com a bronquiolite grave da sua filha de quatro anos.

Luxemburgo 4 min.

O apelo de uma mãe portuguesa

“A minha filha esteve 10 dias internada com o vírus RSV e eu esgotei a licença familiar. Para a covid não há limite”

Paula SANTOS FERREIRA Lídia Garcias escreveu à Ministra da Saúde, Paulete Lennert, pedindo para rever o prazo limite da assistência aos filhos por doença, nesta altura de pandemia. E conta ao Contacto a aflição que viveu com a bronquiolite grave da sua filha de quatro anos.

Só depois de passado o choque e as preocupações com a sua filha Bruna de três anos, que esteve 10 dias internada, por causa da epidemia do vírus respiratório RSV, é que Lídia Garcias acordou para outro problema: ficou sem mais dias de licença familiar por assistência à sua filha até ela completar quatro anos.



Uma situação que neste contexto de pandemia considera injusta já que a licença familiar por razões de covid-19 não tem limite de dias.

“Num alerta para esta situação injusta para todas as mães na mesma situação que eu, decidi escrever uma carta à Ministra da Saúde, Paulete Lennert que enviei esta segunda-feira por correio. Gostaria que esta situação fosse alterada”, conta ao Contacto Lídia Garcias.

“Quando a minha filha esteve internada com uma bronquiolite grave o hospital estava cheio, com outros bebés e crianças pequenas também hospitalizadas devido às infeções do vírus respiratório RSV e muitas dessas mães também se debatem agora com o mesmo problema. A sra. Ministra da Saúde foi a própria a admitir que existia uma epidemia deste vírus”, recorda esta portuguesa residente na capital do Luxemburgo.

Por isso, considera justo alterar a situação atual e “dar mais de 12 dias de licença familiar a um dos pais com filhos desde que nasçam até que completem quatro anos de idade”, vinca Lídia Garcias.

Afinal, como realça “são bebés e crianças muito pequeninas e precisam de ficar com um dos pais, além de que há muitos pais que não têm família aqui no país com quem as deixar”.

Luxemburgo. Epidemia de vírus respiratórios em bebés e crianças está a sobrelotar as urgências As urgências pediátricas chegam a atender 240 crianças por dia. E as "camas estão lotadas". Os bebés e crianças até cinco anos estão a ser afetados por infeções respiratórias, como bronquiolites ou pneumonias, causadas pelo vírus sincicial (RSV).

Filha esteve 10 dias hospitalizada

Ainda hoje, Lídia Garcias não está totalmente refeita do susto que ela e o marido apanharam com a doença repentina da sua filha Bruna.

“Foi tão de repente, e nada fazia prever que a minha filha tivesse de ficar hospitalizada”, admitiu. Na sexta-feira, 9 de julho, a menina começou com uma tosse durante a noite. “Nada de especial, uma tosse seca, mas no sábado a tosse aumentou, domingo ficou com febre e segunda-feira com dificuldades respiratórias. Fomos logo às urgências e ela ficou internada com suporte respiratório”, lembra a mãe.

A Bruna foi-lhe diagnosticada uma bronquiolite grave, provocada pelo vírus respiratório RSV, que afetou os pulmões de tal forma que teve dificuldade em respirar e teve de receber oxigénio. Ficou hospitalizada na Kannerklinic do Centre Hospitalier do Luxembourg durante 10 dias, e Lídia ficou junto com a filha.

“Nem eu pude sair durante todos aqueles dias, por causa da infeção da Bruna e por causa das regras da covid-19. O pai que acompanha o filho tem de ficar com ele até sair, não pode trocar com o outro pai. Mais uma razão pela qual eu gastei todo o período da minha licença familiar”, diz Lídia Garcias.

No primeiro dia, mãe e filha ficaram num espaço com camas junto às urgências, só subindo no dia seguinte para o quarto que dividiam com outras crianças doentes e acompanhante. “O hospital estava lotado, havia muitas crianças hospitalizadas com o vírus RSV. No dia que chegámos ao quarto estava um bebé de 3,5 meses a ter alta, e havia outros bebés pequeninos internados, com estas infeções”, conta.

RSV. "Pior do que vírus da covid"

“Uma das enfermeiras disse-me que este vírus RSV é pior do que o vírus da covid nos bebés e crianças porque obriga ao internamento, com mais casos de hospitalizações, devido às infeções respiratórias”.

Mesmo depois de ter tido alta e voltado para casa, no dia 22 de julho, "ainda tive de ficar com a minha filha mais uns dias, segundo orientação médica”. “Até ao dia 2 de agosto, a minha filha continuou as sessões de massagem respiratória, e eu tive de ir sempre com ela”.



Lídia Garcias já expôs o seu caso à Caisse National de Santé mas responderam-lhe que “de acordo com a lei já não tenho mais dias de licença familiar caso precise até a Bruna completar quatro anos, até porque antes do internamento já tinha necessitado de alguns”.

Luxemburgo. Hospital pediátrico está sobrelotado e obriga a medidas urgentes A epidemia de infeções respiratórias em bebés e crianças no país veio agravar muito a situação crítica das urgências e hospital de dia da pediatria do Centre Hospitalier do Luxembourg. Em setembro, vai haver reforço de médicos e de camas, anuncia Paulette Lenert.

Carta à Ministra da Saúde

Caso a menina volte a adoecer e a mãe precise de ficar a cuidar dela, já não terá direito ao reembolso pelo CNS dos dias que faltar ao trabalho, para dar assistência à filha.

Lídia Garcias já enviou a carta à ministra Paulette Lenert e “gostava muito que a sra. ministra tomasse conhecimento da minha carta e respondesse”.

A atual licença familiar por razões ligadas à Covid-19 está em vigor até ao dia 14 de setembro, e até à data o ministério da Saúde ainda não fez qualquer referência se a medida excecional será renovada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.